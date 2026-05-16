ईरान के आगे झुकने को मजबूर हुए यूरोपियन देश, हॉर्मुज से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए मांगा परमिशन

जर्मनी, नीदरलैंड और ब्रिटेन जैसे देश भी चिंतित हैं क्योंकि उनका तेल और व्यापार इस रास्ते पर निर्भर है। ईरान कह रहा है कि जो देश उसके खिलाफ नहीं हैं, उन्हें रास्ता मिल सकता है। लेकिन अमेरिका या इजराइल से जुड़े जहाजों पर सख्ती बरती जा रही है। इस वजह से कई जहाज फंस गए हैं और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं।