डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब व्लादिमीर पुतिन दो दिन के लिए जाएंगे चीन, क्या यूक्रेन-ईरान को लेकर मामला और हो गया गंभीर?

यूक्रेन-रूस संघर्ष इस यात्रा का अहम मुद्दा रहेगा। चीन हमेशा से बातचीत का रास्ता अपनाने की बात करता रहा है, लेकिन उसने रूस की कार्रवाई की कभी निंदा नहीं की। बीजिंग खुद को तटस्थ बताता है और कहता है कि पश्चिमी देश हथियार देकर युद्ध को लंबा खींच रहे हैं।