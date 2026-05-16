ट्रंप ने क्यों फेंके चीन के दिए हुए गिफ्ट, इस डर के चलते उठाया सख्त कदम

Donald Trump, Xi Jinping Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की हालिया चीन यात्रा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन दिवसीय इस दौरे के बाद जब अमेरिकी डेलिगेशन वापसी की तैयारी कर रहा था, तो सुरक्षा कारणों से कई कठोर कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। इनमें चीनी पक्ष से मिले गिफ्ट्स और कुछ उपकरणों को नष्ट करने या वहीं छोड़ देने की चर्चा सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। हालांकि, इस पूरे मामले पर अब तक व्हाइट हाउस या किसी आधिकारिक अमेरिकी एजेंसी की ओर से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।