ISIS आतंकी अबू-बिलाल अल-मिनुकी को अमेरिका ने मार गिराया, ट्रंप का बड़ा दावा

इस संयुक्त अभियान में नाइजीरिया की सेना की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि दोनों देशों के सहयोग के बिना इतना कठिन ऑपरेशन संभव नहीं था। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में पिछले कुछ वर्षों से ISIS से जुडे गुट लगातार सक्रिय रहे हैं। इन संगठनों ने स्थानीय इलाकों में हमले, अपहरण और हिंसा की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में अल मिनुकी की मौत को आतंकवादी ढांचे के लिए बडा झटका माना जा रहा है। हालांकि अभी तक नाइजीरिया सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।