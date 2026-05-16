सिर्फ चूहों से नहीं बल्कि इंसान से भी फैल सकता है हंतावायरस, WHO की स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा

WHO Hantavirus Study: एंडीज हंतावायरस (Andes Hantavirus) एक ऐसा वायरस बनकर उभरा है जिसने हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों के लिए यह अभी भी कई रहस्यों से भरा हुआ है, खासकर इस बात को लेकर कि यह वायरस मानव शरीर में कितने समय तक सक्रिय रह सकता है और संक्रमित व्यक्ति दूसरों को कितने समय तक संक्रमित कर सकता है। हाल ही में MV Hondius क्रूज जहाज पर सामने आए प्रकोप ने इस वायरस को फिर से सुर्खियों में ला दिया, जहां 11 लोग संक्रमित हुए और 3 लोगों की मौत हो गई।