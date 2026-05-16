मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर: इजरायल-लेबनान में 45 दिन के युद्धविराम पर सहमति, क्या अब थमेगी सीमा पर जंग?

इसी बीच ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने बुधवार को दक्षिण लेबनान में इजरायली सैन्य ठिकानों, वाहनों और सैनिकों को निशाना बनाते हुए 17 अलग-अलग ऑपरेशन किए। रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में ड्रोन स्ट्राइक, मिसाइल और रॉकेट हमले, आर्टिलरी स्ट्राइक तथा गाइडेड मिसाइल अटैक शामिल थे। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायल के दो 'निमर' सैन्य वाहन, दो 'मेरकावा' टैंक, एक बख्तरबंद वाहन और दो सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाया।