17 लाख तस्वीरें, 6 दिन का इंतजार… फिर सूर्य के बीचों-बीच से गुजरा विमान, कैमरे में कैद हुआ ये करिश्मा

उनकी मेहनत तब रंग लाई जब एक कमर्शियल जेट विमान सूर्य के विशाल दहकते गोले के ठीक बीचों-बीच से होकर गुजरा। यह पल केवल एक सेकंड के सौवें हिस्से के बराबर था। मैकार्थी ने इस घटना को दो अलग-अलग फोकल लेंथ पर रिकॉर्ड किया, जिसमें एक कैमरा 85 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से काम कर रहा था। इस अद्भुत तस्वीर में न केवल विमान की परछाईं साफ दिख रही है, बल्कि सूर्य की सतह पर उठने वाले गर्म प्लाज्मा के दो विशाल छल्ले (सोलर प्रोमिनेंस) भी नजर आ रहे हैं।