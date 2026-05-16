17 लाख तस्वीरें, 6 दिन का इंतजार… फिर सूर्य के बीचों-बीच से गुजरा विमान, कैमरे में कैद हुआ ये करिश्मा

Andrew McCarthy Sun Airplane Photo (Image: Viral on X)
Andrew McCarthy Sun Airplane Photo: अपने घर के बैकयार्ड से तस्वीरें लेने के लिए मशहूर कैलिफोर्निया के खगोल-फोटोग्राफर एंड्रयू मैकार्थी ने अपने कॅरियर का सबसे भाग्यशाली और विस्मयकारी शॉट लेने के लिए छह दिनों तक लगातार शूटिंग की और कुल 17 लाख तस्वीरें खींचीं।
उनकी मेहनत तब रंग लाई जब एक कमर्शियल जेट विमान सूर्य के विशाल दहकते गोले के ठीक बीचों-बीच से होकर गुजरा। यह पल केवल एक सेकंड के सौवें हिस्से के बराबर था। मैकार्थी ने इस घटना को दो अलग-अलग फोकल लेंथ पर रिकॉर्ड किया, जिसमें एक कैमरा 85 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से काम कर रहा था। इस अद्भुत तस्वीर में न केवल विमान की परछाईं साफ दिख रही है, बल्कि सूर्य की सतह पर उठने वाले गर्म प्लाज्मा के दो विशाल छल्ले (सोलर प्रोमिनेंस) भी नजर आ रहे हैं।
सूर्य के सामने से विमान गुजरने की फोटोग्राफी सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि इसमें विमान की गति, सूर्य की स्थिति और फोटोग्राफर की लोकेशन का बिल्कुल सही होना जरूरी है। मैकार्थी ने दो अलग-अलग ऑप्टिकल सेटअप का इस्तेमाल किया, जिससे तस्वीर की स्पष्टता और रिजॉल्यूशन सामान्य से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया।
सूर्य की सतह से उठने वाली ये आग की लपटें जैसी संरचनाएं वास्तव में गैस के विशाल लूप होते हैं, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये हजारों मील ऊंचे हो सकते हैं और कभी-कभी कई दिनों या हफ्तों तक टिके रहते हैं। मैकार्थी की फोटो में विमान के साथ इनका दिखना एक अत्यंत दुर्लभ खगोलीय घटना है।
एंड्रयू मैकार्थी द्वारा शेयर की गई यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लाखों लोग इस दुर्लभ दृश्य को देखकर हैरानी जता रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे 'स्पेस फोटोग्राफी का मास्टरपीस' बताया, जबकि खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों ने इसे तकनीक, धैर्य और सही टाइमिंग का अद्भुत उदाहरण कहा। विशेषज्ञों के अनुसार सूर्य, विमान और सोलर प्रोमिनेंस का एक साथ इतने स्पष्ट तरीके से कैमरे में कैद होना बेहद दुर्लभ घटना मानी जाती है।
खगोल फोटोग्राफी की दुनिया में इस तरह के शॉट को हासिल करने के लिए सालों का अनुभव और बेहद सटीक गणना की जरूरत होती है। यही वजह है कि एंड्रयू मैकार्थी की यह तस्वीर अब इंटरनेट पर सबसे चर्चित स्पेस तस्वीरों में शामिल हो गई है।
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