अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! भारी तनाव के बीच इजरायल ने भारत से कर दी बड़ी अपील

Middle East War Tensions: मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब इजरायल ने भारत से एक बड़ी उम्मीद जताई है। इजरायल का कहना है कि भारत अब ईरान की ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित करे। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका-ईरान तनाव लगातार बढ़ रहा है और क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं।