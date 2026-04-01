ईरान को अमेरिका की लास्ट वार्निंग, ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद महायुद्ध में नया मोड़!

US-Iran War Update: अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के चेतावनी के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अब अमेरिका ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने अपना रुख नहीं बदला, तो उसे बहुत, बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट जे डी वेंस ने ठीक ऐसे ही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है।