Khasra Symptoms in Child: खसरे ने मचाया हड़कंप! 14 हजार से ज्यादा केस, एक मरीज 18 लोगों को कर सकता है संक्रमित

खसरा दुनिया की सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियों में से एक है। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या नाक-गले के संपर्क से फैलती है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति उस हवा में सांस ले ले, जिसमें खसरे का मरीज पहले सांस ले चुका हो, तो भी संक्रमण फैल सकता है। खसरे का वायरस हवा में या किसी सतह पर करीब दो घंटे तक सक्रिय रह सकता है। यही वजह है कि यह बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। डॉक्टरों के मुताबिक, खसरे से संक्रमित एक व्यक्ति 18 अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकता है।