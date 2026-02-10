Khasra Symptoms in Child: खसरे ने मचाया हड़कंप! 14 हजार से ज्यादा केस, एक मरीज 18 लोगों को कर सकता है संक्रमित

Khasra Symptoms in Child (photo- gemini ai)
Khasra Symptoms in Child: मंगोलिया में खसरा (Measles) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीज (NCCD) के अनुसार, अब तक खसरे के कुल मामलों की संख्या 14,123 पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा नए मामले स्कूल जाने वाले बच्चों में सामने आए हैं, जिन्हें खसरे का सिर्फ एक ही टीका लगा था। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने माता-पिता से अपील की है कि वे अपने बच्चों को खसरे के दो डोज जरूर लगवाएं, ताकि इस गंभीर बीमारी से उन्हें सुरक्षित रखा जा सके।
खसरा दुनिया की सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियों में से एक है। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या नाक-गले के संपर्क से फैलती है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति उस हवा में सांस ले ले, जिसमें खसरे का मरीज पहले सांस ले चुका हो, तो भी संक्रमण फैल सकता है। खसरे का वायरस हवा में या किसी सतह पर करीब दो घंटे तक सक्रिय रह सकता है। यही वजह है कि यह बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। डॉक्टरों के मुताबिक, खसरे से संक्रमित एक व्यक्ति 18 अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकता है।
खसरा किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन यह बीमारी बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। खासतौर पर वे बच्चे जो पूरी तरह से टीकाकरण नहीं करवा पाए होते हैं, उनमें इसका खतरा ज्यादा रहता है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि खसरे से बचाव का सबसे असरदार तरीका टीकाकरण है। खसरे का टीका पूरी तरह सुरक्षित है और शरीर को वायरस से लड़ने की ताकत देता है।
1963 से पहले, जब खसरे का टीका उपलब्ध नहीं था, तब हर दो-तीन साल में इसके बड़े प्रकोप देखने को मिलते थे। उस समय हर साल करीब 26 लाख लोगों की मौत खसरे की वजह से हो जाती थी। आज भी, टीका होने के बावजूद, 2023 में करीब 1 लाख 7 हजार 500 लोगों की मौत खसरे से हुई, जिनमें ज्यादातर बच्चे पांच साल से कम उम्र के थे। यह आंकड़े बताते हैं कि टीकाकरण में लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है।
खसरे के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 10 से 14 दिन बाद दिखने लगते हैं। शुरुआत में 4 से 7 दिन तक हल्के लक्षण रहते हैं, जैसे नाक बहना, खांसी, आंखों का लाल और पानी से भरा होना, और गालों के अंदर छोटे-छोटे सफेद दाने दिखना।
खसरे का सबसे साफ लक्षण शरीर पर आने वाले लाल दाने होते हैं। ये दाने आमतौर पर संपर्क में आने के 7 से 18 दिन बाद चेहरे और गर्दन से शुरू होते हैं। फिर तीन दिनों में पूरे शरीर, हाथों और पैरों तक फैल जाते हैं। ये दाने करीब 5 से 6 दिन तक रहते हैं और फिर धीरे-धीरे ठीक होने लगते हैं।
डॉक्टरों और स्वास्थ्य एजेंसियों की साफ सलाह है कि बच्चों को खसरे के दोनों टीके समय पर लगवाएं। थोड़ी-सी सावधानी बच्चों को इस गंभीर और जानलेवा बीमारी से बचा सकती है।
