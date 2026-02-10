Dal Khane Ke Fayde: महंगे प्रोटीन पाउडर को भूल जाओगे! दादी-नानी का ये देसी नुस्खा है असली ताकत का खजाना

Dal Khane Ke Fayde: आज सेहत का मतलब प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट और महंगे डाइट प्लान बन गया है, जबकि हमारी दादी-नानी बिना किसी न्यूट्रिशन किताब के पीढ़ियों को स्वस्थ रखती थीं। उनकी रसोई में दाल स्वाद के लिए नहीं, शरीर की जरूरत देखकर पकाई जाती थी। उनकी चुनी जाती थी, कभी बीमारी से उबारने के लिए, तो कभी शरीर को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए। आज दलहन दिवस पर सवाल उठता है कि क्या हमारी थाली से दाल का गायब होना, सेहत से समझदारी का गायब होना है?