Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: प्रोटीन पाउडर Vs योगर्ट Vs सत्तू…तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर ने बताया कौन है हेल्दी वर्शन

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer Health Tips| फोटो सोर्स -tamannaahspeaks/Instagram
Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: फिटनेस को लेकर सही प्रोटीन चुनना आज कई लोगों के लिए कन्फ्यूजन बन चुका है। क्या प्रोटीन पाउडर लेना ज्यादा फायदेमंद है या फिर नेचुरल सोर्स जैसे योगर्ट बेहतर हैं? इसी सवाल पर तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर Siddhartha Singh ने राय साझा की है। उनका कहना है कि हर बॉडी और लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रोटीन का चुनाव अलग हो सकता है, इसलिए ट्रेंड के बजाय जरूरत को समझना ज्यादा जरूरी है।
आजकल लोग प्रोटीन पाउडर, पीनट बटर या सत्तू को हेल्दी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत मानते हैं। लेकिन सिद्धार्थ सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अलग-अलग प्रोटीन सोर्स को 1 से 10 के स्केल पर रेट किया और साफ बताया कि कौन-सा फूड सच में फायदेमंद है और कौन सिर्फ गलतफहमी।
सिद्धार्थ के मुताबिक ग्रीक योगर्ट सबसे बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, यह आसानी से मिल जाता है और इसे मीठा या नमकीन किसी भी तरह से खाया जा सकता है। उन्होंने कहा,“ग्रीक योगर्ट हाई प्रोटीन है और शरीर इसे आसानी से पचा लेता है।”
पीनट बटर को लेकर भी फिटनेस ट्रेनर ने मिथ तोड़ा। उन्होंने कहा कि इसमें हेल्दी फैट जरूर होता है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए इसे प्रोटीन का मुख्य स्रोत मानना गलत है।
जिस सत्तू को ‘गरीबों का प्रोटीन’ कहा जाता है, उसे सिद्धार्थ ने कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत बताया, न कि प्रोटीन का। उनके अनुसार, सत्तू से एनर्जी मिलती है लेकिन मसल बिल्डिंग के लिए यह कारगर नहीं है।
व्हे प्रोटीन को उन्होंने शानदार माना, लेकिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं। वजह साफ है की यह सप्लीमेंट है, असली खाना नहीं।उनका मानना है कि पहले नेचुरल फूड से प्रोटीन लेना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही व्हे का सहारा लेना चाहिए।
भारतीय घरों की शान दाल को इस लिस्ट में ज्यादा अंक नहीं मिले। सिद्धार्थ ने बताया कि दाल एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है, यानी इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड नहीं होते जो मसल्स रिकवरी के लिए जरूरी हैं।
प्रोटीन पाउडर वर्कआउट करने वालों के लिए जल्दी प्रोटीन देता है, लेकिन यह ज्यादा प्रोसेस्ड होता है। योगर्ट नेचुरल प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर है, जो गट हेल्थ के लिए अच्छा है, हालांकि इसमें प्रोटीन कम होता है। सत्तू देसी सुपरफूड है, जो प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स के साथ पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। कुल मिलाकर, फिटनेस के लिए प्रोटीन पाउडर, पाचन के लिए योगर्ट और रोजमर्रा की डाइट के लिए सत्तू बेहतर माना जाता है।
सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि ग्रीक योगर्ट न सिर्फ हाई प्रोटीन देता है, बल्कि पेट के लिए भी हल्का होता है। इसे रोजमर्रा की डाइट में आसानी से शामिल किया जा सकता है, यही वजह है कि उन्होंने इसे पूरे 10 में 10 दिए।
