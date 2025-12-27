Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: प्रोटीन पाउडर Vs योगर्ट Vs सत्तू…तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर ने बताया कौन है हेल्दी वर्शन

प्रोटीन पाउडर वर्कआउट करने वालों के लिए जल्दी प्रोटीन देता है, लेकिन यह ज्यादा प्रोसेस्ड होता है। योगर्ट नेचुरल प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर है, जो गट हेल्थ के लिए अच्छा है, हालांकि इसमें प्रोटीन कम होता है। सत्तू देसी सुपरफूड है, जो प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स के साथ पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। कुल मिलाकर, फिटनेस के लिए प्रोटीन पाउडर, पाचन के लिए योगर्ट और रोजमर्रा की डाइट के लिए सत्तू बेहतर माना जाता है।