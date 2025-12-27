27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: प्रोटीन पाउडर Vs योगर्ट Vs सत्तू…तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर ने बताया कौन है हेल्दी वर्शन

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की फिट बॉडी और टोन्ड फिगर हमेशा चर्चा में रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शानदार फिटनेस के पीछे सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, बल्कि सही डाइट है? यहां जानिए प्रोटीन पाउडर, योगर्ट और सत्तू जैसे प्रोटीन ऑप्शन्स में से कौन सा है सबसे हेल्दी वर्जन।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 27, 2025

Tamannaah Bhatia workout, Tamannaah Bhatia fitness routine, Tamannaah Bhatia health tips,

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer Health Tips| फोटो सोर्स -tamannaahspeaks/Instagram

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: फिटनेस को लेकर सही प्रोटीन चुनना आज कई लोगों के लिए कन्फ्यूजन बन चुका है। क्या प्रोटीन पाउडर लेना ज्यादा फायदेमंद है या फिर नेचुरल सोर्स जैसे योगर्ट बेहतर हैं? इसी सवाल पर तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर Siddhartha Singh ने राय साझा की है। उनका कहना है कि हर बॉडी और लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रोटीन का चुनाव अलग हो सकता है, इसलिए ट्रेंड के बजाय जरूरत को समझना ज्यादा जरूरी है।

प्रोटीन को लेकर बड़ा खुलासा

आजकल लोग प्रोटीन पाउडर, पीनट बटर या सत्तू को हेल्दी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत मानते हैं। लेकिन सिद्धार्थ सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अलग-अलग प्रोटीन सोर्स को 1 से 10 के स्केल पर रेट किया और साफ बताया कि कौन-सा फूड सच में फायदेमंद है और कौन सिर्फ गलतफहमी।

जानिए किसे मिले कितने नंबर

ग्रीक योगर्ट – 10/10

सिद्धार्थ के मुताबिक ग्रीक योगर्ट सबसे बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, यह आसानी से मिल जाता है और इसे मीठा या नमकीन किसी भी तरह से खाया जा सकता है। उन्होंने कहा,“ग्रीक योगर्ट हाई प्रोटीन है और शरीर इसे आसानी से पचा लेता है।”

पीनट बटर – 1/10

पीनट बटर को लेकर भी फिटनेस ट्रेनर ने मिथ तोड़ा। उन्होंने कहा कि इसमें हेल्दी फैट जरूर होता है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए इसे प्रोटीन का मुख्य स्रोत मानना गलत है।

सत्तू – 1/10

जिस सत्तू को ‘गरीबों का प्रोटीन’ कहा जाता है, उसे सिद्धार्थ ने कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत बताया, न कि प्रोटीन का। उनके अनुसार, सत्तू से एनर्जी मिलती है लेकिन मसल बिल्डिंग के लिए यह कारगर नहीं है।

व्हे प्रोटीन – 9/10

व्हे प्रोटीन को उन्होंने शानदार माना, लेकिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं। वजह साफ है की यह सप्लीमेंट है, असली खाना नहीं।उनका मानना है कि पहले नेचुरल फूड से प्रोटीन लेना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही व्हे का सहारा लेना चाहिए।

दाल – 3/10


भारतीय घरों की शान दाल को इस लिस्ट में ज्यादा अंक नहीं मिले। सिद्धार्थ ने बताया कि दाल एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है, यानी इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड नहीं होते जो मसल्स रिकवरी के लिए जरूरी हैं।

प्रोटीन पाउडर, योगर्ट या सत्तू कौन है बेहतर?

प्रोटीन पाउडर वर्कआउट करने वालों के लिए जल्दी प्रोटीन देता है, लेकिन यह ज्यादा प्रोसेस्ड होता है। योगर्ट नेचुरल प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर है, जो गट हेल्थ के लिए अच्छा है, हालांकि इसमें प्रोटीन कम होता है। सत्तू देसी सुपरफूड है, जो प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स के साथ पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। कुल मिलाकर, फिटनेस के लिए प्रोटीन पाउडर, पाचन के लिए योगर्ट और रोजमर्रा की डाइट के लिए सत्तू बेहतर माना जाता है।

क्यों हेल्दी है ग्रीक योगर्ट?

सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि ग्रीक योगर्ट न सिर्फ हाई प्रोटीन देता है, बल्कि पेट के लिए भी हल्का होता है। इसे रोजमर्रा की डाइट में आसानी से शामिल किया जा सकता है, यही वजह है कि उन्होंने इसे पूरे 10 में 10 दिए।

ये भी पढ़ें

Tamanna Bhatia Diet Plan: बिना दिन में सोए, सख्त डाइट और समय पर वर्कआउट है तमन्ना भाटिया की फिटनेस का राज
लाइफस्टाइल
Tamanna Bhatia workout routine, Tamannah Bhatia, Actress Tamannaah Bhatia

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

27 Dec 2025 03:49 pm

Hindi News / Lifestyle News / Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: प्रोटीन पाउडर Vs योगर्ट Vs सत्तू…तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर ने बताया कौन है हेल्दी वर्शन

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

'B' अक्षर से शुरू होने वाले लड़कों और लड़कियों के सबसे ट्रेंडी बेबी नेम्स।

nature inspired baby girl names, Modern Hindi Names, Meaningful Baby Names, B Letter Baby Names Hindu, B Letter Baby Names Modern, Baby Names, Indian Baby Names
लाइफस्टाइल

काले तिल से बनी ये South Korea की ड्रिंक बन रही है फेवरेट

Plant-based drink trends, Benefits of black sesame seeds, Wellness drinks 2026,
लाइफस्टाइल

गट हेल्थ बिगाड़ रही है आपकी रोज की चीनी? नजरअंदाज न करें

Acid Reflux and Sugar, IBS and Sugar Intake,IBS में मीठा खाना सही है या नहीं,
लाइफस्टाइल

मीठा होने के बावजूद क्या शुगर में पपीता खाना सेफ है? जानिए सच्चाई

Papaya for Diabetes Patient, papaya for diabetic patients in hindi, sugar mein papita khana chahie ya nahin.
लाइफस्टाइल

नए साल में वेगन बनने से पहले जान लें जरूरी टिप्स

Vegan Diet Benefits, Vegan Diet
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.