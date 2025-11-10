Tamannaah Bhatia Favourite Indian Snack: साउथ से बॉलीवुड तक का सफर और वही देसी टेस्ट! तमन्ना भाटिया ने बताया अपना पसंदीदा स्नैक

Tamannaah Bhatia Favourite Indian Snack: साउथ से बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी और ग्रेस से पहचान बना चुकीं तमन्ना भाटिया न सिर्फ अपने एक्टिंग टैलेंट बल्कि अपनी फूड चॉइस को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में Lallantop को दिए एक इंटरव्यू में तमन्ना ने खुलासा किया कि उन्हें समोसे बेहद पसंद हैं। मजाकिया अंदाजा में उन्होंने कहा, “मैं एक पर नहीं रुक सकती, एक समोसे से काम नहीं चलता। मुझे इन चीजों पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए इसे तो टी-शर्ट पर लिखवा लेना चाहिए!” आइए जानते हैं समोसे की खासियत और इसके स्वाद से जुड़ी कुछ दिलचस्प रेसिपी।