लाइफस्टाइल

Tamannaah Bhatia Favourite Indian Snack: साउथ से बॉलीवुड तक का सफर और वही देसी टेस्ट! तमन्ना भाटिया ने बताया अपना पसंदीदा स्नैक

Tamannaah Bhatia Favourite Indian Snack: साउथ से बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी और ग्रेस से पहचान बना चुकीं तमन्ना भाटिया ने खुलासा किया कि उन्हें समोसे बेहद पसंद हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 10, 2025

South Indian actress Tamannaah Bhatia|फोटो सोर्स – tamannaahspeaks/Instagram

Tamannaah Bhatia Favourite Indian Snack: साउथ से बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी और ग्रेस से पहचान बना चुकीं तमन्ना भाटिया न सिर्फ अपने एक्टिंग टैलेंट बल्कि अपनी फूड चॉइस को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में Lallantop को दिए एक इंटरव्यू में तमन्ना ने खुलासा किया कि उन्हें समोसे बेहद पसंद हैं। मजाकिया अंदाजा में उन्होंने कहा, “मैं एक पर नहीं रुक सकती, एक समोसे से काम नहीं चलता। मुझे इन चीजों पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए इसे तो टी-शर्ट पर लिखवा लेना चाहिए!” आइए जानते हैं समोसे की खासियत और इसके स्वाद से जुड़ी कुछ दिलचस्प रेसिपी।

समोसे का पारंपरिक स्वाद

समोसा भारत का वो स्नैक है जो हर दिल के करीब है। कुरकुरी परत और मसालेदार भरावन से भरा यह देसी स्नैक सदियों से लोगों की पसंद बना हुआ है। चाहे आलू, पनीर या चिकन की फिलिंग हो समोसे का हर वर्जन अपने आप में लाजवाब है।

पारंपरिक तरीके से समोसा कैसे बनाएं

आटा तैयार करें

एक बाउल में आटा, अजवाइन, नमक और तेल डालें। हल्के हाथों से मिलाएं और जरूरत के अनुसार पानी डालते हुए सख्त, मुलायम आटा गूंथ लें। इसे गीले कपड़े से ढककर 20–30 मिनट के लिए रख दें।

अब समोसे की स्टफिंग तैयार करें

कड़ाही में तेल गरम करें। जीरा डालें और तड़कने दें। अब प्याज और हरी मिर्च डालें, सुनहरा होने तक भूनें।फिर अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर एक मिनट पकाएं।अब हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालें।थोड़ा चलाकर उसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर और मैश किए हुए आलू डालें।मिश्रण को 5–7 मिनट तक पकाएं ताकि सब स्वाद अच्छे से मिल जाएँ। गैस बंद कर दें और ठंडा होने दें।

समोसे बनाएं और बेक करें

  • ओवन को 190°C (375°F) पर प्रीहीट करें।
  • आटे के छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें।
  • हर रोटी को आधा काटें और आधे हिस्से से शंकु (कोन) बना लें।
  • अब उसमें चुकंदर वाला मिश्रण भरें और किनारों को पानी लगाकर सील कर दें।
  • सभी समोसे इसी तरह तैयार करें और बेकिंग ट्रे पर रखें।
  • ऊपर से हल्का तेल या कुकिंग स्प्रे लगाएं।
  • 25–30 मिनट तक बेक करें, जब तक समोसे सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं।

भारत में कौन सा राज्य समोसा के लिए प्रसिद्ध है?


पनीर समोसा


पंजाब में समोसे को एक खास ट्विस्ट दिया जाता है। यहां आलू के साथ पनीर भी भरकर समोसे बनाए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी रिच और क्रीमी हो जाता है।

मटर समोसा

उत्तर भारत में समोसे में आलू के साथ हरी मटर भी डाली जाती है, जो इसे हल्का चटपटा और मसालेदार स्वाद देती है।

कीमा समोसा


महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई हिस्सों में नॉन-वेज पसंद करने वालों के लिए कीमे वाले समोसे मशहूर हैं। इनमें मसालेदार चिकन या मटन की फिलिंग होती है, जो इन्हें बेहद लजीज बनाती है।

पनीर-मटर समोसा


राजस्थान में पनीर और मटर का कॉम्बिनेशन भरकर वेज समोसे बनाए जाते हैं। ये बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम होते हैं।

चिकन या मटन समोसा


हैदराबाद की गलियों में मसालेदार चिकन और मटन समोसे खूब पसंद किए जाते हैं। इनमें भुना हुआ मीट और देसी मसालों का स्वाद इन्हें खास बनाता है।

काजू-किशमिश समोसा


गुजरात में कुछ लोग मीठे समोसे भी पसंद करते हैं। इनमें काजू, किशमिश और हल्की इलायची की खुशबू मिलकर इसे एक डेजर्ट जैसा स्वाद देती है।

चना दाल समोसा


उत्तर भारत के कई इलाकों में चना दाल और मसालों का मिश्रण भरकर समोसे बनाए जाते हैं, जिनका स्वाद बेहद देसी और मसालेदार होता है।

पालक समोसा


महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर समोसे में आलू के साथ पालक की फिलिंग भी की जाती है, जो इसे एक हेल्दी और स्वादिष्ट स्नैक बना देती है।

