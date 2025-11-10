Tamannaah Bhatia Favourite Indian Snack: साउथ से बॉलीवुड तक का सफर और वही देसी टेस्ट! तमन्ना भाटिया ने बताया अपना पसंदीदा स्नैक

South Indian actress Tamannaah Bhatia|फोटो सोर्स – tamannaahspeaks/Instagram
Tamannaah Bhatia Favourite Indian Snack: साउथ से बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी और ग्रेस से पहचान बना चुकीं तमन्ना भाटिया न सिर्फ अपने एक्टिंग टैलेंट बल्कि अपनी फूड चॉइस को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में Lallantop को दिए एक इंटरव्यू में तमन्ना ने खुलासा किया कि उन्हें समोसे बेहद पसंद हैं। मजाकिया अंदाजा में उन्होंने कहा, “मैं एक पर नहीं रुक सकती, एक समोसे से काम नहीं चलता। मुझे इन चीजों पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए इसे तो टी-शर्ट पर लिखवा लेना चाहिए!” आइए जानते हैं समोसे की खासियत और इसके स्वाद से जुड़ी कुछ दिलचस्प रेसिपी।
समोसा भारत का वो स्नैक है जो हर दिल के करीब है। कुरकुरी परत और मसालेदार भरावन से भरा यह देसी स्नैक सदियों से लोगों की पसंद बना हुआ है। चाहे आलू, पनीर या चिकन की फिलिंग हो समोसे का हर वर्जन अपने आप में लाजवाब है।
एक बाउल में आटा, अजवाइन, नमक और तेल डालें। हल्के हाथों से मिलाएं और जरूरत के अनुसार पानी डालते हुए सख्त, मुलायम आटा गूंथ लें। इसे गीले कपड़े से ढककर 20–30 मिनट के लिए रख दें।
कड़ाही में तेल गरम करें। जीरा डालें और तड़कने दें। अब प्याज और हरी मिर्च डालें, सुनहरा होने तक भूनें।फिर अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर एक मिनट पकाएं।अब हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालें।थोड़ा चलाकर उसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर और मैश किए हुए आलू डालें।मिश्रण को 5–7 मिनट तक पकाएं ताकि सब स्वाद अच्छे से मिल जाएँ। गैस बंद कर दें और ठंडा होने दें।
पंजाब में समोसे को एक खास ट्विस्ट दिया जाता है। यहां आलू के साथ पनीर भी भरकर समोसे बनाए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी रिच और क्रीमी हो जाता है।
उत्तर भारत में समोसे में आलू के साथ हरी मटर भी डाली जाती है, जो इसे हल्का चटपटा और मसालेदार स्वाद देती है।
महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई हिस्सों में नॉन-वेज पसंद करने वालों के लिए कीमे वाले समोसे मशहूर हैं। इनमें मसालेदार चिकन या मटन की फिलिंग होती है, जो इन्हें बेहद लजीज बनाती है।
राजस्थान में पनीर और मटर का कॉम्बिनेशन भरकर वेज समोसे बनाए जाते हैं। ये बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम होते हैं।
हैदराबाद की गलियों में मसालेदार चिकन और मटन समोसे खूब पसंद किए जाते हैं। इनमें भुना हुआ मीट और देसी मसालों का स्वाद इन्हें खास बनाता है।
गुजरात में कुछ लोग मीठे समोसे भी पसंद करते हैं। इनमें काजू, किशमिश और हल्की इलायची की खुशबू मिलकर इसे एक डेजर्ट जैसा स्वाद देती है।
उत्तर भारत के कई इलाकों में चना दाल और मसालों का मिश्रण भरकर समोसे बनाए जाते हैं, जिनका स्वाद बेहद देसी और मसालेदार होता है।
महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर समोसे में आलू के साथ पालक की फिलिंग भी की जाती है, जो इसे एक हेल्दी और स्वादिष्ट स्नैक बना देती है।
