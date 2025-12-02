Samantha Diamond Ring : शाहजहां से है सामंथा की डायमंड रिंग का कनेक्शन, रेड साड़ी भी ऐतिहासिक

Samantha Ruth Prabhus Diamond Ring : एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर को फिल्ममेकर राज निदिमोरू से ईशा योग केंद्र में बड़े ही सादे और सुंदर तरीके से शादी की। उनका रॉयल रेड सिल्क साड़ी लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन चर्चा में तो सामंथा की विंटेज डायमंड रिंग बनी हुई है। ये पोर्ट्रेट-कट डायमंड रिंग कोई आम रिंग नहीं (Samantha Vintage Diamond Ring), इसका कनेक्शन भारत के इतिहास और शाहजहां से है। ये रिंग मुगल कला, पुरानी गहनों की परंपरा और भारतीय बुनाई की कहानी कहती है।