शिक्षा

Maithili Thakur को इतने लाख रुपये मिलेगी सैलरी, अपनी मातृभाषा में मैथिली ने ली शपथ

Maithili Thakur दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने राजद के उम्मीदवार विनोद मिश्रा को चुनाव में हराया। मैथिली भाजपा के टिकट पर विधायक चुनी गई हैं।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 02, 2025

Maithili Thakur

Maithili Thakur(Image-'X'/@maithilithakur)

Maithili Thakur: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम भी आ गए हैं। इस चुनाव में NDA ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। इस चुनाव के कई केंद्र बिंदु रहें, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा उम्मीदवार Maithili Thakur की हुई। इस चुनाव में मैथिली ने जीत हासिल करके सबसे कम उम्र की विधायक बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब वो बिहार विधानसभा की सदस्‍य बन गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में विधायकों को कितनी सैलरी मिलती है या एमएलए बनने के बाद कितनी सैलरी और क्या-क्या सुविधाएं मैथिली ठाकुर को मिलेंगी? आइये जानते हैं।

कितनी मिलेगी सैलरी?


बिहार में एक विधायक की बेसिक सैलरी और भत्ते की बात करें तो विधायकों को बेसिक सैलरी के तौर पर 50,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार का भत्ता भी दिया जाता है। जैसे, क्षेत्रीय भत्ता- 55,000 रुपये, बैठक भत्ता- 3,000 रुपये प्रतिदिन, PA भत्ता 40,000 रुपये हर महीने, स्टेशनरी भत्ता 15,000 रुपये महीने। इस सबको मिलाकर यह आंकड़ा डेढ़ लाख के पार पहुंच जाता है। इतने पैसे बिहार में सरकार द्वारा सभी विधायकों को दिए जाते हैं। विधायक के रूप में मैथिली को भी इतनी सैलरी और सभी जरुरी भत्ते दिए जाएंगे। इसके अलावे कई और भी कई प्रकार की सुविधाएं विधायकों को मिलती हैं।

अपनी मातृभाषा में Maithili Thakur ने ली शपथ


मैथिली ठाकुर दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने राजद के उम्मीदवार विनोद मिश्रा को चुनाव में हराया। मैथिली भाजपा के टिकट पर विधायक चुनी गई हैं। विधानसभा में मैथिली ठाकुर ने अपनी मातृभाषा मैथिली में शपथ ली। इस दौरान मैथिली ठाकुर मिथिलांचल के परिधान में नजर आई। जिसमें वो माथे पर पाग और और मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी हुई थी।

Maithili Thakur: सबसे कम उम्र की विधायक बनीं मैथिली


25 साल की मैथिली ठाकुर अपने भजनों और लोकसंगीत के जरिए देशभर में लोकप्रिय हैं। उन्होंने पारंपरिक लोकधुनों को आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। मैथिली देश की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास लगभग 2 करोड़ 32 लाख रुपये की चल संपत्ति है, जबकि 47 लाख रुपये की अचल संपत्ति है।

Published on:

02 Dec 2025 11:45 am

