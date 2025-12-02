Maithili Thakur को इतने लाख रुपये मिलेगी सैलरी, अपनी मातृभाषा में मैथिली ने ली शपथ



बिहार में एक विधायक की बेसिक सैलरी और भत्ते की बात करें तो विधायकों को बेसिक सैलरी के तौर पर 50,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार का भत्ता भी दिया जाता है। जैसे, क्षेत्रीय भत्ता- 55,000 रुपये, बैठक भत्ता- 3,000 रुपये प्रतिदिन, PA भत्ता 40,000 रुपये हर महीने, स्टेशनरी भत्ता 15,000 रुपये महीने। इस सबको मिलाकर यह आंकड़ा डेढ़ लाख के पार पहुंच जाता है। इतने पैसे बिहार में सरकार द्वारा सभी विधायकों को दिए जाते हैं। विधायक के रूप में मैथिली को भी इतनी सैलरी और सभी जरुरी भत्ते दिए जाएंगे। इसके अलावे कई और भी कई प्रकार की सुविधाएं विधायकों को मिलती हैं।