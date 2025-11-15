Maithili Thakur सबसे कम उम्र की MLA, जानिए नीतीश-लालू किस उम्र में बने थे पहली बार विधायक

Maithili Thakur Bihar 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक नया रिकॉर्ड लिखा गया है। जन-जन की पसंद बन चुकी लोक गायिका मैथिली ठाकुर कम उम्र में विधायक बनने वाली पहली नेता बन गई हैं। वह राज्य की सबसे कम उम्र की विधायक बनकर इतिहास रच चुकी हैं। वहीं, इस बार के चुनाव में सबसे बड़े दो खिलाड़ी नीतीश कुमार और लालू यादव की राजनीतिक यात्रा की तुलना भी होने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पहली बार किस उम्र में विधायक बने थे?