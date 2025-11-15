Maithili Thakur सबसे कम उम्र की MLA, जानिए नीतीश-लालू किस उम्र में बने थे पहली बार विधायक

Maithili Thakur record breaking win|फोटो सोर्स –Patrika.com
Maithili Thakur Bihar 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक नया रिकॉर्ड लिखा गया है। जन-जन की पसंद बन चुकी लोक गायिका मैथिली ठाकुर कम उम्र में विधायक बनने वाली पहली नेता बन गई हैं। वह राज्य की सबसे कम उम्र की विधायक बनकर इतिहास रच चुकी हैं। वहीं, इस बार के चुनाव में सबसे बड़े दो खिलाड़ी नीतीश कुमार और लालू यादव की राजनीतिक यात्रा की तुलना भी होने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पहली बार किस उम्र में विधायक बने थे?
देशभर में अपनी सुरीली आवाज और लोक संगीत की पहचान रखने वाली मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार विनोद मिश्रा को मात दी।सिर्फ 25 साल की उम्र में विधायक बनकर मैथिली ने न सिर्फ राजनीति में कदम रखा है, बल्कि इतिहास भी रच दिया है। इतनी कम उम्र में विधानसभा तक पहुंचना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है और राज्य के युवाओं के लिए यह एक बड़ी प्रेरणा बन रही है।
बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले लालू प्रसाद यादव ने बहुत कम उम्र में राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी थी। वर्ष 1980 में वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, उस समय वे मात्र 32 वर्ष के थे। इतनी छोटी उम्र में विधान सभा तक पहुंचना और कुछ ही सालों में राज्य ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा बन जाना, उनके तेज उभार का बड़ा उदाहरण माना जाता है।
बिहार की राजनीति में शांत स्वभाव और व्यावहारिक सोच वाले नेता के रूप में पहचाने जाने वाले नीतीश कुमार ने भी युवा अवस्था में ही राजनीति में कदम रख दिया था। साल 1985 में उन्होंने पहली बार बिहार विधानसभा में प्रवेश किया, तब उनकी उम्र लगभग 34 वर्ष थी। इसी दौर में उन्होंने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की और जनता के बीच एक सरल, मिलनसार और विकास-केंद्रित नेता की छवि बनाई।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य