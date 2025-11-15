Patrika LogoSwitch to English

Maithili Thakur सबसे कम उम्र की MLA, जानिए नीतीश-लालू किस उम्र में बने थे पहली बार विधायक

Maithili Thakur: अलीनगर सीट से जीत हासिल करने वाली मैथिली ठाकुर देश की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं। बिहार की राजनीति के दो दिग्गज नेता, लालू यादव और नीतीश कुमार, किस उम्र में पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने थे, यह जानना भी दिलचस्प है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 15, 2025

Bihar politics leaders age, Maithili Thakur political journey, Young leaders in Bihar,

Maithili Thakur record breaking win|फोटो सोर्स –Patrika.com

Maithili Thakur Bihar 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक नया रिकॉर्ड लिखा गया है। जन-जन की पसंद बन चुकी लोक गायिका मैथिली ठाकुर कम उम्र में विधायक बनने वाली पहली नेता बन गई हैं। वह राज्य की सबसे कम उम्र की विधायक बनकर इतिहास रच चुकी हैं। वहीं, इस बार के चुनाव में सबसे बड़े दो खिलाड़ी नीतीश कुमार और लालू यादव की राजनीतिक यात्रा की तुलना भी होने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पहली बार किस उम्र में विधायक बने थे?

Maithili Thakur बनीं सबसे कम उम्र की विधायक

देशभर में अपनी सुरीली आवाज और लोक संगीत की पहचान रखने वाली मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार विनोद मिश्रा को मात दी।सिर्फ 25 साल की उम्र में विधायक बनकर मैथिली ने न सिर्फ राजनीति में कदम रखा है, बल्कि इतिहास भी रच दिया है। इतनी कम उम्र में विधानसभा तक पहुंचना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है और राज्य के युवाओं के लिए यह एक बड़ी प्रेरणा बन रही है।

लालू प्रसाद यादव किस उम्र में बने थे विधायक

बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले लालू प्रसाद यादव ने बहुत कम उम्र में राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी थी। वर्ष 1980 में वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, उस समय वे मात्र 32 वर्ष के थे। इतनी छोटी उम्र में विधान सभा तक पहुंचना और कुछ ही सालों में राज्य ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा बन जाना, उनके तेज उभार का बड़ा उदाहरण माना जाता है।

नीतीश कुमार किस उम्र में बने थे पहली बार विधायक

बिहार की राजनीति में शांत स्वभाव और व्यावहारिक सोच वाले नेता के रूप में पहचाने जाने वाले नीतीश कुमार ने भी युवा अवस्था में ही राजनीति में कदम रख दिया था। साल 1985 में उन्होंने पहली बार बिहार विधानसभा में प्रवेश किया, तब उनकी उम्र लगभग 34 वर्ष थी। इसी दौर में उन्होंने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की और जनता के बीच एक सरल, मिलनसार और विकास-केंद्रित नेता की छवि बनाई।

Longest Serving CM: अगर नीतीश फिर बने मुख्यमंत्री… तो क्या टूट जाएगा सबसे लंबी पारी का रिकॉर्ड?
शिक्षा
Top 10 longest-serving CMsKumar Become India's Longest Serving CM

Published on:

15 Nov 2025 11:50 am

