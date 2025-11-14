Maithili Thakur बन गई देश की सबसे कम उम्र की विधायक, जानिये उनकी उम्र कितनी है

Maithili Thakur: देश की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर(Maithili Thakur) ने बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विनोद मिश्रा को चुनाव में हरा दिया है। लेकिन 25 वर्षीय मैथिली की यह जीत आम नहीं है, बल्कि उन्होंने यह जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। अब मैथिली ठाकुर देश की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं। हालांकि उनके लिए यह चुनाव आसान नहीं था, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विनोद मिश्रा उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। सबसे कम उम्र का विधायक होने का खिताब इससे पहले तेलंगाना के कांग्रेस विधायक मयनामपल्ली रोहित के नाम था।