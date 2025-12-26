26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

शिक्षा

Best Air Quality Country: दुनिया के इन देशों में हवा है बिल्कुल शुद्ध, प्रदूषण नाम मात्र भी नहीं

Best Air Quality Country: जलवायु परिवर्तन के दौर में साफ हवा केवल सुविधा नहीं, बल्कि आवश्यकता बन गई है। ये देश लगातार दुनिया की बेहतरीन वायु गुणवत्ता बनाए हुए हैं।

Anurag Animesh

Dec 26, 2025

Best Air Quality Country

Best Air Quality Country(AI Image-Grok)

Best Air Quality Country: उत्तर भारत के शहरों खासकर दिल्ली और उसके आस-पास के शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। जिस कारण प्रदूषण देश का अहम मुद्दा बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण, तेज शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के दौर में साफ हवा केवल सुविधा नहीं, बल्कि आवश्यकता बन गई है। साल-दर-साल प्रदूषण का स्तर कई देशों में बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां हवा काफी साफ और प्रदूषण कम है। आइये जानते हैं उन देशों के नाम। इस लिस्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और आईक्यू एयर (IQAir) के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर बनाये गए हैं।

Best Air Quality Country: देखें लिस्ट

रैंकदेशऔसत पीएम2.5 स्तर (µg/m³)स्वच्छ ऊर्जा उपयोग (%)जनसंख्या घनत्व (लोग/किमी²)
1फिनलैंड4.975%18
2आइसलैंड5.1100%3
3न्यूजीलैंड5.482%19
4कनाडा5.866%4
5नॉर्वे6.198%15
6एस्टोनिया6.365%31
7स्वीडन6.584%25
8ऑस्ट्रेलिया6.924%3.5
9आयरलैंड7.037%72
10स्विट्जरलैंड7.260%219

Best Air Quality Country: साफ हवा के हैं कई कारण


ये देश लगातार दुनिया की बेहतरीन वायु गुणवत्ता बनाए हुए हैं। यहां का वातावरण न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, बल्कि ऐसी जीवनशैली को बढ़ावा देता है जो प्रकृति और इंसानों दोनों के हित में काम करती है। साफ हवा इन देशों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन चुकी है। अलग-अलग देशों में वायु प्रदूषण कई अलग-अलग कारणों से है। जिनमें जनसंख्या, पेड़-पौधों का अधिक मात्रा में होना, नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई अन्य वजह शामिल हैं।

26 Dec 2025 04:49 pm

