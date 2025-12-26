Best Air Quality Country: दुनिया के इन देशों में हवा है बिल्कुल शुद्ध, प्रदूषण नाम मात्र भी नहीं

Best Air Quality Country: उत्तर भारत के शहरों खासकर दिल्ली और उसके आस-पास के शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। जिस कारण प्रदूषण देश का अहम मुद्दा बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण, तेज शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के दौर में साफ हवा केवल सुविधा नहीं, बल्कि आवश्यकता बन गई है। साल-दर-साल प्रदूषण का स्तर कई देशों में बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां हवा काफी साफ और प्रदूषण कम है। आइये जानते हैं उन देशों के नाम। इस लिस्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और आईक्यू एयर (IQAir) के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर बनाये गए हैं।