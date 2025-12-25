कौन-कौन से राज्यों में फैली है Aravali Hills, जानिए 250 करोड़ साल पुराना गौरवशाली इतिहास

अरावली महज पत्थरों की एक कतार नहीं है बल्कि, उत्तर भारत के लिए 'क्लाइमेट बैरियर' है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली यह श्रृंखला करीब 670 किलोमीटर लंबी है। यह थार रेगिस्तान की रेतीली आंधियों और गर्म हवाओं को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। इसके अलावा यह मानसून की हवाओं को दिशा देकर बारिश कराने में भी मददगार है। अगर अरावली पर्वत ना हो तो रेगिस्तान की रेतीली आंधियां जयपुर, दिल्ली और हरियाणा के उपजाऊ मैदानों को निगल सकती हैं। अरावली को नदियों की जननी भी कहा जाता है। साबरमती, बनास और लूनी जैसी नदियां इसी की गोद से निकलती हैं। यह पहाड़ियां एक प्राकृतिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरह हैं, जो पूरे एरिया के ग्राउंड वॉटर लेवल को रिचार्ज करती है। यहां के जंगलों में तेंदुए, नीलगाय और पक्षियों की सैकड़ों रेयर स्पीशीज पाई जाती हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी हैं।