25 साल की Maithili Thakur के पास हैं इतने करोड़ रूपये, जानिए मशहूर लोक गायिका कहां तक पढीं हैं और कौन सी कार है उनके पास

मैथिली ठाकुर ने नामांकन के दौरान जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें उन्होंने करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्तियों की जानकारी दी है। उनके पास लगभग 2 करोड़ 32 लाख रुपये की चल संपत्ति है, जबकि 47 लाख रुपये की अचल संपत्ति है, जिसका मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1.5 करोड़ रुपये बताया गया है। मैथिली ठाकुर की कमाई भी हर साल बढ़ती रही है। उनके आयकर रिटर्न के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में उन्होंने 28,67,350 लाख रूपये की आय दिखाई, वहीं 2022-23 में 16,98,840 लाख, 2021-22 में 15,93,730लाख , 2020-21 में 11,15,150 लाख और 2019-20 में 12,02,960 लाख रुपये की कमाई दर्ज की गई।