Relationship Tips: पार्टनर पर भरोसा या इंटरनेट की अफवाह? तारा सुतारिया केस से लें रिश्तों को जोड़ने का सबक

Relationship Tips For Couples | (फोटो सोर्स- tarasutaria/ Instagram)
Relationship Tips: सोशल मीडिया का यह टाइम एक सेकेंड में किसी की भी लाइफ में उथल- पुथल ला सकता है, फिर चाहे वो कोई नॉर्मल इंसान हो या कोई फेमस इन्फ्लुएंसर। इस बात का अंदाजा तो आप तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया की एडिटेड वीडियो से लगा ही सकते हैं, कि कैसे लोग आपकी हैप्पी लाइफ को पलभर में बर्बाद कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में भी चल रहा है तो आपको भी उन बाहरी लोगों और इंटरनेट की दुनिया से खुद को बचाने की जरूरत है। अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनाएं ये 5 परफेक्ट टिप्स।
ध्याद रखें रिश्ते तब खराब होते हैं जब आप किसी तीसरे इंसान की बात पर भरोसा करके खुद के समझ लेता है। यही काम आजकल सोशल मीडिया के जरिए भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ पोस्ट किया और आप उनकी बातों से इन्फलुएंस होकर अपने पार्टनर पर शक करने लगते हैं जो कि गलत है। तारा और वीर की कंट्रोवर्सी से सबसे बड़ी सीख यही है कि आंखों देखी हर चीज सच नहीं होती है। जब तक आप खुद सच्चाई तक न पहुंच जाएं, किसी बाहरी व्यक्ति के नैरेटिव को अपना सच नहीं मान सकते हैं।
अगर आपने सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर के खिलाफ कुछ गलत देख या सुन लिया है तो पार्टनर से दूरी बनाने या मन में किसी तरह के गलत ख्याल लाने के बजाय अपने साथी से सीधे बात करने का रास्ता अपना सकते हैं। जब दो लोग आपस में किसी प्रॉब्लम पर बात कर लेते हैं, तो आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है।
हर छोटी-छोटी चीजों को सोशल मीडिया पर पब्लिक करना रिश्ते में दरार ला सकता है। अपने रिलेशन को जितना प्राइवेट रखेंगे, उतना हैप्पी और सेफ रह सकता है। अगर आपको लगे कि किसी पोस्ट पर नेगेटिविटि बढ़ रही है तो, कमेंट सेक्शन को ऑफ कर सकते हैं। साथ ही यह भी याद रखें कि हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों को इग्नोर भी किया जा सकता है।
इंटरनेट पर होने वाली ट्रोलिंग का मकसद सिर्फ ध्यान खींचना और फालतू का विवाद खड़ा करना होता है। आप उनपर जितना ध्यान देंगे , प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ सकती है। तारा सुतारिया ने भी यही किया नेगेटिव कंटेंट पर रिएक्ट करने की बजाय सही बात सामने रखी और आगे बढ़ गई। गलत कमेंट्स को म्यूट करना कमजोरी नहीं है, बल्कि इसे टेक्नोलॉजी का सही यूज कह सकते हैं।
मुश्किल समय में सोशल मीडिया के 'लाइक्स' काम नहीं आते, काम आते हैं तो रियल फ्रेंड्स और फैमिली। जब दूसरे लोग आपके रिलेशन पर सवाल उठाए, तब उनके रिश्तों के करीब रह सकते हैं जो आपको और आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हों। एक स्ट्रांग ऑफलाइन सपोर्ट सिस्टम आपको यह याद दिलाने में हेल्प करता है कि आपका रिलेशन किसी एक वायरल वीडियो या मीम से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य