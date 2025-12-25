प्यार या धोखा? सर्दियों में क्यों अचानक बढ़ जाते हैं फेक रिलेशनशिप ट्रेंड, जानें ‘Snowmanning Dating Trend’ का काला सच!

Snowmanning dating trend| (फोटो सोर्स- Freepik)
Snowmanning Dating Trend: सावधान! कहीं आप भी 'Snowmanning' के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि विंटर डेटिंग का यह ट्रेंड आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। कोहरे वाली सुबह और ठंडी रातों में अक्सर लोग किसी का साथ ढूंढ़ने लगते हैं। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर ‘स्नोमैनिंग’ नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस डेटिंग ट्रेंड को लेकर टिंडर के रिलेशनशिप एक्सपर्ट डेविन सिमोन ने इसे सीजनल एक्सपायरी डेट कहा है। मतलब कि ऐसा रिश्ता जो सीजन बदलते ही खत्म हो जाता है।
क्या है ‘स्नोमैनिंग’ ट्रेंड?
‘स्नोमैनिंग’ का सीधा कनेक्शन बर्फ के पुतले (स्नोमैन) से है। जिस तरह स्नोमैन ठंड में दिखाई देता है और धूप निकलते ही पिघल जाता है, ठीक वैसे ही इस ट्रेंड में लोग सिर्फ सर्दियों के समय दो-तीन महीनों के लिए एक पार्टनर ढूंढते हैं। जैसे ही मार्च का महीना आता है और मौसम में गर्माहट आती है, ये पार्टनर बिना किसी वजह के रिश्ते से पूरी तरह गायब हो जाते हैं।
रिलेशनशिप एक्सपर्ट डेविन सिमोन के अनुसार, स्नोमैनिंग असल में ‘लव बॉम्बिंग’ और ‘घोस्टिंग’ का एक मिक्सचर है। इसमें शुरुआत में पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करेगा, आपको स्पेशल फील कराएगा, लेकिन जैसे ही विंटर का सीजन खत्म होगा, वह आपको अचानक छोड़ देगा। 'टिंडर' का डेटा बताता हैं कि सर्दियों में लोगों की बातचीत 18% ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इनमें से बहुत कम रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो लम्बे समय तक चल पाते हैं।
अगर आप भी किसी नए रिश्ते में कदम रख रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
