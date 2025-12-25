25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

लाइफस्टाइल

प्यार या धोखा? सर्दियों में क्यों अचानक बढ़ जाते हैं फेक रिलेशनशिप ट्रेंड, जानें ‘Snowmanning Dating Trend’ का काला सच!

Snowmanning Dating Trend: सर्दियों में शुरू हुआ प्यार कहीं गर्मियां आते ही गायब तो नहीं हो जाएगा? जानें क्या है वायरल डेटिंग ट्रेंड। इसके पीछे एक्सपर्ट की राय और साथ ही जानिए खुद को इस इमोशनल धोखे से बचाने के आसान तरीकें।

भारत

Pratiksha Gupta

Dec 25, 2025

Snowmanning dating trend| (फोटो सोर्स- Freepik)

Snowmanning Dating Trend: सावधान! कहीं आप भी 'Snowmanning' के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि विंटर डेटिंग का यह ट्रेंड आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। कोहरे वाली सुबह और ठंडी रातों में अक्सर लोग किसी का साथ ढूंढ़ने लगते हैं। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर ‘स्नोमैनिंग’ नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस डेटिंग ट्रेंड को लेकर टिंडर के रिलेशनशिप एक्सपर्ट डेविन सिमोन ने इसे सीजनल एक्सपायरी डेट कहा है। मतलब कि ऐसा रिश्ता जो सीजन बदलते ही खत्म हो जाता है।

क्या है ‘स्नोमैनिंग’ ट्रेंड?

‘स्नोमैनिंग’ का सीधा कनेक्शन बर्फ के पुतले (स्नोमैन) से है। जिस तरह स्नोमैन ठंड में दिखाई देता है और धूप निकलते ही पिघल जाता है, ठीक वैसे ही इस ट्रेंड में लोग सिर्फ सर्दियों के समय दो-तीन महीनों के लिए एक पार्टनर ढूंढते हैं। जैसे ही मार्च का महीना आता है और मौसम में गर्माहट आती है, ये पार्टनर बिना किसी वजह के रिश्ते से पूरी तरह गायब हो जाते हैं।

क्यों लोग बनते हैं 'सीजनल पार्टनर'?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसके पीछे कई कारण होते हैं:

  • हॉलिडे प्रेशर: क्रिसमस और न्यू ईयर पर अकेले रहने का डर लोगों को किसी के साथ कनेक्शन बनाने पर मजबूर करता है।
  • कफिंग सीजन: सर्दियों में बॉडी और मन दोनों को गर्माहट की जरूरत होती है, जिसे अक्सर लोग प्यार समझ बैठते हैं।
  • दिखावापन: शादियों के सीजन में भी लोग 'सिंगल' दिखने की जगह, एक साथी चाहते हैं।

एक्सपर्ट्स इसे 'लव बॉम्बिंग' क्यों बता रहे हैं?

रिलेशनशिप एक्सपर्ट डेविन सिमोन के अनुसार, स्नोमैनिंग असल में ‘लव बॉम्बिंग’ और ‘घोस्टिंग’ का एक मिक्सचर है। इसमें शुरुआत में पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करेगा, आपको स्पेशल फील कराएगा, लेकिन जैसे ही विंटर का सीजन खत्म होगा, वह आपको अचानक छोड़ देगा। 'टिंडर' का डेटा बताता हैं कि सर्दियों में लोगों की बातचीत 18% ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इनमें से बहुत कम रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो लम्बे समय तक चल पाते हैं।

खुद का बचाव कैसे करें?

अगर आप भी किसी नए रिश्ते में कदम रख रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

  • किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिेए। और अगर कोई पहले ही हफ्ते में बहुत ज्यादा सीरीयस होने का नाटक करें, तो थोड़ा संभल जाना चाहिए।
  • रिलेशनशिप के शुरूआत में ही सामने वाले से पूछ लेें कि वो लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहता है या सिर्फ टाइम पास करना है।
  • अगर फरवरी-मार्च तक आते-आते आपका पार्टनर भी बदल जाए, तो समझ लें कि वह 'स्नोमैनिंग' कर रहा था। इसमें खुद को गलत मानकर दोषी ना समझें।

Year Ender Relationship Tips: 2025 के Top Love Tips, पार्टनर के साथ बॉन्ड मजबूत करें इन 8 तरीकों से
रिलेशनशिप
relationship tips 2025, love tips for couples, how to strengthen relationship, partner bonding tips,

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

ग्लिसरीन से पाएं ठंड में भी सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन

लाइफस्टाइल

कोरियन ग्लास स्किन चाहिए? इस देसी आंवला हैक को मिस मत करना

लाइफस्टाइल

Rum Cake : रम केक खाने से सेहत पर बुरा असर होगा, बच्चों को खिलाए या नहीं? डॉक्टर से जानिए

लाइफस्टाइल

अंजीर से घटाएं बैड कोलेस्ट्रॉल, दिल को रखें सेहतमंद

लाइफस्टाइल

Salman Khan Birthday: सलमान खान की फिटनेस लाइफस्टाइल बनी युवाओं की इंस्पिरेशन

