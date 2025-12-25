प्यार या धोखा? सर्दियों में क्यों अचानक बढ़ जाते हैं फेक रिलेशनशिप ट्रेंड, जानें ‘Snowmanning Dating Trend’ का काला सच!

Snowmanning Dating Trend: सावधान! कहीं आप भी 'Snowmanning' के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि विंटर डेटिंग का यह ट्रेंड आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। कोहरे वाली सुबह और ठंडी रातों में अक्सर लोग किसी का साथ ढूंढ़ने लगते हैं। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर ‘स्नोमैनिंग’ नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस डेटिंग ट्रेंड को लेकर टिंडर के रिलेशनशिप एक्सपर्ट डेविन सिमोन ने इसे सीजनल एक्सपायरी डेट कहा है। मतलब कि ऐसा रिश्ता जो सीजन बदलते ही खत्म हो जाता है।