New Year Dating Trends: 2026 में लोगों की पहली पसंद होगी ‘नो-ड्रामा, चिल और क्लीन’ लव रिलेशनशिप – Tinder

Clarity over chemistry trend 2026
New Year Dating Trends: 2026 में डेटिंग का पूरा माहौल बदलने वाला है। लोग अब हाई-ड्रामा, बैक-एंड-फोर्थ चैट और उलझे हुए रिश्तों से दूर होकर सीधा, साफ और चिल लव स्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। नए जमाने के डेटर्स के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कंफर्ट, क्लैरिटी और ऐसे पार्टनर जो बिना तनाव के साथ में अच्छा महसूस कराएं। हाल ही में Tinder ने अपनी सालाना Year in Swipe रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि 2026 में डेटिंग की दुनिया कैसी दिख सकती है।
Tinder ने अपनी सालाना Year in Swipe रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि 2026 में डेटिंग की दुनिया कैसी दिख सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, आने वाला साल उन सिंगल्स का होगा जो पहले से ज्यादा खुले, ईमानदार और भावनात्मक रूप से समझदार हैं। यानी अब डेटिंग में ‘मिक्स्ड सिग्नल्स’ की जगह साफ-साफ बातें होंगी।
Tinder के डेटा के अनुसार, 64% लोग मानते हैं कि आज डेटिंग में सबसे ज्यादा जरूरत भावनात्मक ईमानदारी की है।60% यूजर्स चाहते हैं कि इरादों के बारे में सीधे और स्पष्ट बातचीत हो।कंपनी ने 2026 के लिए कुल चार बड़े ट्रेंड बताए हैं Clear Coding, Hot Take Dating, Friendfluence और Emotional Vibe Coding।
अब डेटिंग में सीधेपन का दौर है। सिंगल्स अपनी इच्छा कैजुअल, रियल डेट या कमिटमेंट खुलकर बता रहे हैं। ज्यादातर लोग ईमानदारी, साफ कम्युनिकेशन और असलियत को ही सच्चे कनेक्शन की पहचान मानते हैं, और कई अब डेट प्लानिंग व प्रोफाइल सेट करने में AI की मदद भी ले रहे हैं।
Tinder का कहना है कि आजकल डेटिंग पर सबसे ज़्यादा असर दोस्तों का होता है यानी जिनके साथ आप चैट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं।42% युवा मानते हैं कि उनके डेटिंग फैसलों पर दोस्तों का सीधा प्रभाव पड़ता है।37% लोग अगले साल ग्रुप डेट या डबल डेट पर जाने की सोच रहे हैं।Tinder के Double Date फीचर का आंकड़ा भी दिलचस्प है लगभग 85% यूजर्स 30 साल से कम उम्र के हैं और महिलाएं किसी Pair profile को लाइक करने में तीन गुना ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं।
यह नया ट्रेंड बताता है कि अब लोगों में आकर्षण सिर्फ रूप-रंग से नहीं, बल्कि सोच और मूल्यों से भी बनता है।37% सिंगल्स कहते हैं कि समान मूल्य और विचार जरूरी हैं।41% लोग किसी ऐसे व्यक्ति को डेट नहीं करना चाहेंगे जिनकी राजनीतिक सोच उनसे बिल्कुल उलट हो।
2026 में लोग रिश्तों में दिल से जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन बिना ज्यादा भावनात्मक उलझनों के।56% यूजर्स के लिए ईमानदार बातचीत सबसे बड़ी प्राथमिकता है।35% लोग ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं जो लो-की, आराम पसंद और ड्रामा-फ्री हो। पहली डेट के लिए सबसे पसंद किया गया वाइब कुछ हल्का-फुल्का और बिना दबाव के, जैसे कॉफी पीना, टहलना या कोई कूल एक्टिविटी।
