6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रिलेशनशिप

New Year Dating Trends: 2026 में लोगों की पहली पसंद होगी ‘नो-ड्रामा, चिल और क्लीन’ लव रिलेशनशिप – Tinder

New Year Dating Trends: Tinder ने अपनी सालाना Year in Swipe रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 2026 में डेटिंग की दुनिया कैसी दिख सकती है। आइए जानते हैं टिंडर के नए डेटिंग ट्रेंड्स के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 06, 2025

dating behaviour 2026, modern love trends, dating predictions 2026,

Clarity over chemistry trend 2026|फोटो सोर्स – Freepik

New Year Dating Trends: 2026 में डेटिंग का पूरा माहौल बदलने वाला है। लोग अब हाई-ड्रामा, बैक-एंड-फोर्थ चैट और उलझे हुए रिश्तों से दूर होकर सीधा, साफ और चिल लव स्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। नए जमाने के डेटर्स के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कंफर्ट, क्लैरिटी और ऐसे पार्टनर जो बिना तनाव के साथ में अच्छा महसूस कराएं। हाल ही में Tinder ने अपनी सालाना Year in Swipe रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि 2026 में डेटिंग की दुनिया कैसी दिख सकती है।

अब डेटिंग में ‘मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं

Tinder ने अपनी सालाना Year in Swipe रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि 2026 में डेटिंग की दुनिया कैसी दिख सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, आने वाला साल उन सिंगल्स का होगा जो पहले से ज्यादा खुले, ईमानदार और भावनात्मक रूप से समझदार हैं। यानी अब डेटिंग में ‘मिक्स्ड सिग्नल्स’ की जगह साफ-साफ बातें होंगी।

Tinder के डेटा के अनुसार

Tinder के डेटा के अनुसार, 64% लोग मानते हैं कि आज डेटिंग में सबसे ज्यादा जरूरत भावनात्मक ईमानदारी की है।60% यूजर्स चाहते हैं कि इरादों के बारे में सीधे और स्पष्ट बातचीत हो।कंपनी ने 2026 के लिए कुल चार बड़े ट्रेंड बताए हैं Clear Coding, Hot Take Dating, Friendfluence और Emotional Vibe Coding।

Clear-Coding (कैजुअल, रियल डेट या कमिटमेंट)

अब डेटिंग में सीधेपन का दौर है। सिंगल्स अपनी इच्छा कैजुअल, रियल डेट या कमिटमेंट खुलकर बता रहे हैं। ज्यादातर लोग ईमानदारी, साफ कम्युनिकेशन और असलियत को ही सच्चे कनेक्शन की पहचान मानते हैं, और कई अब डेट प्लानिंग व प्रोफाइल सेट करने में AI की मदद भी ले रहे हैं।

दोस्तों की राय से चलेगी डेटिंग ( Friendfluence)

Tinder का कहना है कि आजकल डेटिंग पर सबसे ज़्यादा असर दोस्तों का होता है यानी जिनके साथ आप चैट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं।42% युवा मानते हैं कि उनके डेटिंग फैसलों पर दोस्तों का सीधा प्रभाव पड़ता है।37% लोग अगले साल ग्रुप डेट या डबल डेट पर जाने की सोच रहे हैं।Tinder के Double Date फीचर का आंकड़ा भी दिलचस्प है लगभग 85% यूजर्स 30 साल से कम उम्र के हैं और महिलाएं किसी Pair profile को लाइक करने में तीन गुना ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं।

जब आकर्षण विचारों से जुड़ जाए( Hot Take Dating)

यह नया ट्रेंड बताता है कि अब लोगों में आकर्षण सिर्फ रूप-रंग से नहीं, बल्कि सोच और मूल्यों से भी बनता है।37% सिंगल्स कहते हैं कि समान मूल्य और विचार जरूरी हैं।41% लोग किसी ऐसे व्यक्ति को डेट नहीं करना चाहेंगे जिनकी राजनीतिक सोच उनसे बिल्कुल उलट हो।

कम ड्रामा, ज्यादा समझदारी (Emotional Vibe Coding)

2026 में लोग रिश्तों में दिल से जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन बिना ज्यादा भावनात्मक उलझनों के।56% यूजर्स के लिए ईमानदार बातचीत सबसे बड़ी प्राथमिकता है।35% लोग ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं जो लो-की, आराम पसंद और ड्रामा-फ्री हो। पहली डेट के लिए सबसे पसंद किया गया वाइब कुछ हल्का-फुल्का और बिना दबाव के, जैसे कॉफी पीना, टहलना या कोई कूल एक्टिविटी।

ये भी पढ़ें

Live-in Relationship : लिव-इन में रह सकते हैं बालिग युवक-युवती, राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
जयपुर
Rajasthan High Court Big Decision Adult boys and girls can live in live-in relationships with mutual consent

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Dec 2025 01:43 pm

Published on:

06 Dec 2025 01:40 pm

Hindi News / Lifestyle News / Relationship / New Year Dating Trends: 2026 में लोगों की पहली पसंद होगी ‘नो-ड्रामा, चिल और क्लीन’ लव रिलेशनशिप – Tinder

बड़ी खबरें

View All

रिलेशनशिप

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

मनोज बाजपेयी ने 19 साल शादीशुदा जीवन के बाद खोले ये राज!

Manoj Bajpayee Relationship Tips, Manoj Bajpayee Married life, Happy Married life secret, Relationship Tips In Hindi,
रिलेशनशिप

Minimoon Trend : न्यू मैरिड कपल को भा रहा मिनीमून ट्रेंड, राजस्थान भी आ रहे कपल, हनीमून से है अलग

Minimoon trend 2025, difference between minimoon and honeymoon, what is a minimoon,
रिलेशनशिप

Office Affairs: कौन-सा देश है रोमांस का हॉटस्पॉट? भारत का नंबर जानकर रह जाएंगे हैरान

office extra marital affair spot, why extra marital affairs only in offices,
लाइफस्टाइल

Relationship Tips: हम जिसे प्यार करते हैं उसे Baby क्यों कहते हैं? रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने बताया कारण

relationship , love and attachment psychology,Relationship Tips,
रिलेशनशिप

Hidden Relationship: अगर दिखे ये 5 बातें, तो समझ जाइए आप हो रहे हैं ‘पॉकेटिंग’ का शिकार

hidden relationship signs, relationship pocketing, signs of relationship pocketing, modern dating trends,
रिलेशनशिप
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.