Office Affairs: कौन-सा देश है रोमांस का हॉटस्पॉट? भारत का नंबर जानकर रह जाएंगे हैरान

Romance hotspot countries|फोटो सोर्स – Freepik
Office Affairs: ऑफिस में रोजाना साथ काम करते हुए कब बातचीत नजदीकी में बदल जाए और रिश्ता दिल तक पहुंच जाए, यह अक्सर लोगों को खुद भी महसूस नहीं होता। वर्कप्लेस रोमांस आज दुनिया भर में तेजी से उभरता ट्रेंड बन गया है, और नई स्टडीज बताती हैं कि कई देशों में ऑफिस अफेयर्स अब बिल्कुल आम हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस ग्लोबल सूची में भारत की रैंकिंग भी किसी को चकित कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन-सा देश बना है ऑफिस रोमांस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट और इस पूरी रैंकिंग में भारत किस जगह पर आता है।
इस ग्लोबल सर्वे में मैक्सिको को ऑफिस अफेयर्स का सबसे सक्रिय हॉटस्पॉट बताया गया है। यहां करीब 43% प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने किसी सहकर्मी को डेट किया है या फिर अपने कार्यस्थल पर किसी तरह का रोमांटिक संबंध बनाया है। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि वर्कप्लेस रोमांस यहां काफी आम और स्वीकार्य माना जाता है।
भारत इस लिस्ट में 40% स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। ये आंकड़ा अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे देशों से भी काफी ऊपर है, जहां ऑफिस रोमांस का प्रतिशत करीब 30% के आसपास ही पाया गया।यह सर्वे एशले मैडिसन और YouGov द्वारा 11 देशों ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली, मैक्सिको, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूके और अमेरिका में किया गया था। लगभग 13,500 से अधिक लोगों ने इस स्टडी में हिस्सा लिया।
स्टडी का एक और दिलचस्प पहलू यह बताता है कि ऑफिस रोमांस के मामले में पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा खुले नजर आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 29% महिलाएं मानती हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक-दूसरे से अलग रखना ज़रूरी है, जबकि सिर्फ 27% पुरुष इसे समस्या मानते हैं। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि महिलाएं अपने करियर और निजी रिश्तों के बीच एक स्पष्ट सीमा बनाकर चलने को ज्यादा सुरक्षित और सही समझती हैं।
आजकल शहरों में ऑफिस रोमांस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और यह सिर्फ अविवाहितों तक सीमित नहीं है। कई शादीशुदा लोग भी अपने सहकर्मियों के साथ इमोशनल या रोमांटिक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य