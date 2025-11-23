Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Office Affairs: कौन-सा देश है रोमांस का हॉटस्पॉट? भारत का नंबर जानकर रह जाएंगे हैरान

Office Affairs: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपने परिवार से ज्यादा समय दफ्तर में बिताने लगे हैं। ऐसे में कामकाज के बीच कई बार अनजाने में रिश्तों की डोर वहीं जुड़ जाती है। हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर हुई एक दिलचस्प स्टडी ने ऑफिस रोमांस को लेकर कई राज खोले हैं और नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 23, 2025

office extra marital affair spot, why extra marital affairs only in offices,

Romance hotspot countries|फोटो सोर्स – Freepik

Office Affairs: ऑफिस में रोजाना साथ काम करते हुए कब बातचीत नजदीकी में बदल जाए और रिश्ता दिल तक पहुंच जाए, यह अक्सर लोगों को खुद भी महसूस नहीं होता। वर्कप्लेस रोमांस आज दुनिया भर में तेजी से उभरता ट्रेंड बन गया है, और नई स्टडीज बताती हैं कि कई देशों में ऑफिस अफेयर्स अब बिल्कुल आम हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस ग्लोबल सूची में भारत की रैंकिंग भी किसी को चकित कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन-सा देश बना है ऑफिस रोमांस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट और इस पूरी रैंकिंग में भारत किस जगह पर आता है।

पहले नंबर पर कौन?

इस ग्लोबल सर्वे में मैक्सिको को ऑफिस अफेयर्स का सबसे सक्रिय हॉटस्पॉट बताया गया है। यहां करीब 43% प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने किसी सहकर्मी को डेट किया है या फिर अपने कार्यस्थल पर किसी तरह का रोमांटिक संबंध बनाया है। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि वर्कप्लेस रोमांस यहां काफी आम और स्वीकार्य माना जाता है।

India Office Romance Ranking: भारत दूसरे नंबर पर

भारत इस लिस्ट में 40% स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। ये आंकड़ा अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे देशों से भी काफी ऊपर है, जहां ऑफिस रोमांस का प्रतिशत करीब 30% के आसपास ही पाया गया।यह सर्वे एशले मैडिसन और YouGov द्वारा 11 देशों ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली, मैक्सिको, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूके और अमेरिका में किया गया था। लगभग 13,500 से अधिक लोगों ने इस स्टडी में हिस्सा लिया।

पुरुष आगे, महिलाएं ज्यादा सतर्क

स्टडी का एक और दिलचस्प पहलू यह बताता है कि ऑफिस रोमांस के मामले में पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा खुले नजर आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 29% महिलाएं मानती हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक-दूसरे से अलग रखना ज़रूरी है, जबकि सिर्फ 27% पुरुष इसे समस्या मानते हैं। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि महिलाएं अपने करियर और निजी रिश्तों के बीच एक स्पष्ट सीमा बनाकर चलने को ज्यादा सुरक्षित और सही समझती हैं।

क्यों ऑफिस में बढ़ जाती हैं नजदीकियां?

आजकल शहरों में ऑफिस रोमांस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और यह सिर्फ अविवाहितों तक सीमित नहीं है। कई शादीशुदा लोग भी अपने सहकर्मियों के साथ इमोशनल या रोमांटिक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।

Office Affairs के पीछे कई वजहें हैं

  • जब आप रोज 9–12 घंटे साथ में प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स और ब्रेक शेयर करते हैं, तो एक तरह की कंफर्ट जोन और समझ बनने लगती है। यही समझ कई बार दोस्ती से आगे बढ़ जाती है।
  • शुरुआत हमेशा काम से होती है "ये रिपोर्ट भेज देना", "मीटिंग कब है?"लेकिन धीरे-धीरे ये चैट पर्सनल बातचीत में बदल जाती है। टेक्नोलॉजी इन्हें छुपाना भी आसान बना देती है।
  • लंबे काम के घंटे, ट्रैफिक, ईएमआई और घर की जिम्मेदारियां सब मिलकर रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं। ऐसे में ऑफिस में किसी ऐसा इंसान का मिलना जो आपकी बात समझे, सहज लगने लगता है। और कई बार ये भावनात्मक सहारा अफेयर की शक्ल ले लेता है।

