Office Affairs: कौन-सा देश है रोमांस का हॉटस्पॉट? भारत का नंबर जानकर रह जाएंगे हैरान

Office Affairs: ऑफिस में रोजाना साथ काम करते हुए कब बातचीत नजदीकी में बदल जाए और रिश्ता दिल तक पहुंच जाए, यह अक्सर लोगों को खुद भी महसूस नहीं होता। वर्कप्लेस रोमांस आज दुनिया भर में तेजी से उभरता ट्रेंड बन गया है, और नई स्टडीज बताती हैं कि कई देशों में ऑफिस अफेयर्स अब बिल्कुल आम हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस ग्लोबल सूची में भारत की रैंकिंग भी किसी को चकित कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन-सा देश बना है ऑफिस रोमांस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट और इस पूरी रैंकिंग में भारत किस जगह पर आता है।