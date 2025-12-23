New Year 2026: नए साल के पहले दिन की ये छोटी आदतें बनाएंगी साल को खास

नए साल के पहले दिन देर तक सोते रहना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन यही आदत पूरे दिन की एनर्जी को कम कर देती है। कोशिश करें कि सुबह समय पर उठें और दिन की शुरुआत शांति से करें। हल्की स्ट्रेचिंग, योग या कुछ मिनट की मेडिटेशन न सिर्फ शरीर को एक्टिव बनाती है, बल्कि मन को भी पॉजिटिव रखती है। एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन पूरे दिन के मूड को सेट कर देता है।