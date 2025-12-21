21 दिसंबर 2025,

रविवार

ब्यूटी टिप्स

New Year Beauty Tips: Self-Care से शुरू करें 2026, ये 15 ब्यूटी जेस्चर्स आपकी स्किन और माइंड दोनों को करेंगे खुश

New Year Beauty Tips:नया साल 2026 अपने साथ एक नया मौका लेकर आया है।खुद की बेहतर केयर करने का। ये 15 आसान लेकिन असरदार ब्यूटी जेस्चर्स आपकी स्किन को नैचुरल ग्लो देंगे और माइंड को भी अंदर से रिलैक्स और खुश रखेंगे।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 21, 2025

Mindful beauty habits, 2026 beauty trends, Minimalist beauty routine, Inner and outer glow,

Skincare and wellness tips 2026|फोटो सोर्स - Gemini@Ai

New Year Beauty Tips 2026: नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नहीं, बल्कि खुद से बेहतर जुड़ने का मौका भी होता है। 2026 की शुरुआत अगर आप सही सेल्फ-केयर के साथ करें, तो उसका असर आपकी स्किन ही नहीं, आपके माइंड और मूड पर भी साफ नजर आता है। महंगे ट्रीटमेंट या लंबी रूटीन की बजाय, कुछ छोटे लेकिन सोच-समझकर किए गए ब्यूटी जेस्चर्स आपकी रोजमर्रा की आदतों में बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। यही 15 ब्यूटी जेस्चर्स न सिर्फ आपको नैचुरल ग्लो देंगे, बल्कि अंदर से भी रिलैक्स और खुश महसूस कराएंगे।

हाइड्रेशन को बनाएं पहली प्राथमिकता

सेलिब्रिटीज की ग्लोइंग स्किन का सबसे बड़ा राज है पर्याप्त पानी। दिन में कम से कम 7–8 गिलास पानी पीने से स्किन नेचुरली प्लम्प और फ्रेश दिखती है। साथ ही सुबह-शाम एक अच्छा मॉइश्चराइजिंग सीरम आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखता है।

डबल क्लीनिंग अपनाएं

दिनभर की धूल-मिट्टी और मेकअप को हटाने के लिए सिर्फ फेसवॉश काफी नहीं होता। पहले क्लीनिंग ऑयल या माइसेलर वॉटर से मेकअप हटाएं, फिर जेंटल फेसवॉश से चेहरा साफ करें। इससे पोर्स क्लीन रहते हैं और ब्रेकआउट की समस्या कम होती है।

नींद से समझौता न करें

अच्छी नींद को “ब्यूटी स्लीप” यूं ही नहीं कहा जाता। रोज 7–8 घंटे की नींद स्किन सेल्स को रिपेयर करने में मदद करती है। अगर चाहें तो सिल्क पिलो कवर इस्तेमाल करें, इससे बाल कम टूटते हैं और चेहरे पर क्रीज नहीं पड़ती।

ब्यूटी मेडिटेशन को रूटीन में शामिल करें

तनाव आपकी स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन है। रोज कुछ मिनट की मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग माइंड को शांत करती है, जिससे स्किन पर भी पॉजिटिव असर दिखता है।

सालभर सनस्क्रीन लगाएं

धूप सिर्फ गर्मियों में नुकसान नहीं पहुंचाती। UV किरणें सर्दियों में भी स्किन को एजिंग और पिग्मेंटेशन दे सकती हैं। इसलिए SPF 30 या उससे ऊपर का सनस्क्रीन रोजाना लगाना जरूरी है, चाहे आप घर पर ही क्यों न हों।

एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं

हल्की एक्सरसाइज, योग या ब्रिस्क वॉक ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है, जिससे स्किन में नेचुरल ग्लो आता है। रोज 20 मिनट की मूवमेंट भी काफी है।

हल्का-फुल्का कॉन्टूरिंग सीखें

चेहरे को शार्प लुक देने के लिए हैवी मेकअप जरूरी नहीं। सही जगह ब्रॉन्ज़र और हाइलाइटर लगाने से फीचर्स नेचुरली एन्हांस होते हैं।

आईब्रोज को नजरअंदाज न करें

अच्छी तरह सेट की गई आईब्रोज पूरे चेहरे का लुक बदल देती हैं। रोज ब्रश करें और जरूरत हो तो हल्के हाथ से फिल-इन करें।

होंठों की केयर भी जरूरी

सॉफ्ट और हेल्दी लिप्स के लिए हफ्ते में एक बार हल्का स्क्रब करें और रोज़ मॉइश्चराइजिंग लिप बाम लगाएं। इससे लिपस्टिक भी बेहतर लगती है।

ग्लो डाइट अपनाएं

जो आप खाते हैं, वही आपकी स्किन पर दिखता है। फल, हरी सब्जियां, नट्स, सीड्स और हेल्दी फैट्स स्किन को अंदर से पोषण देते हैं।

फेस मास्क को रूटीन बनाएं

हफ्ते में 1–2 बार फेस मास्क लगाने से स्किन को इंस्टेंट बूस्ट मिलता है। अपनी स्किन टाइप के अनुसार हाइड्रेटिंग या प्यूरीफाइंग मास्क चुनें।

ल्यूमिनस मेकअप चुनें

मैट लुक की जगह अब ग्लोइंग बेस, क्रीम ब्लश और सॉफ्ट हाइलाइटर ट्रेंड में हैं। ये स्किन को यंग और फ्रेश लुक देते हैं।

हाथों की केयर न भूलें

हाथ उम्र जल्दी दिखा देते हैं। दिन में कई बार हैंड क्रीम लगाएं और रात में मोटी लेयर लगाकर सो जाएं।

अपनी पर्सनल वेलनेस रूटीन बनाएं

हर किसी की स्किन और लाइफस्टाइल अलग होती है। ट्रायल-एंड-एरर से वही रूटीन चुनें जो आपको सूट करे और जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें।

कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराएं

यह सबसे खूबसूरत ब्यूटी हैबिट है।आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। जब आप खुद को पसंद करती हैं, तो वही आत्मविश्वास आपके चेहरे पर चमक बनकर दिखता है।

Updated on:

21 Dec 2025 03:10 pm

Published on:

21 Dec 2025 02:46 pm

New Year Beauty Tips: Self-Care से शुरू करें 2026, ये 15 ब्यूटी जेस्चर्स आपकी स्किन और माइंड दोनों को करेंगे खुश

Patrika Site Logo

