लाइफस्टाइल

Pre Bridal Skincare: दुल्हन बनने जा रही हैं? शादी से पहले डल और थकी स्किन को कहें अलविदा, कॉफी फेस पैक्स करेंगे कमाल

Pre Bridal Skincare:शादी से पहले हर दुल्हन चाहती है कि उसकी त्वचा नेचुरली ग्लो करे, लेकिन तनाव, नींद की कमी और व्यस्त दिनचर्या से स्किन डल दिखने लगती है। ऐसे में केमिकल प्रोडक्ट्स से बचते हुए कॉफी से बने फेस पैक अपनाना एक सुरक्षित और असरदार विकल्प हो सकता है।

Jan 27, 2026

Natural Pre Bridal Skincare

Pre Bridal Skincare: शादी का दिन हर दुल्हन के लिए सबसे खास होता है और उस दिन चेहरे की चमक सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर प्री-ब्राइडल फेज में आपकी स्किन थकी-थकी, डल या बेजान लग रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं। कॉफी फेस पैक स्किन को डीप क्लीन करने, डेड स्किन हटाने और नेचुरल ग्लो लौटाने में मदद करते हैं। नियमित इस्तेमाल से चेहरे पर फ्रेशनेस आती है और त्वचा शादी से पहले ही निखरने लगती है।

जानिए आपकी स्किन के लिए क्यों खास है कॉफी

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, कॉफी सिर्फ एनर्जी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्किन हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को रिलैक्स करने में मदद करते हैं और सूजन को कम करते हैं।इतना ही नहीं, कॉफी में पाया जाने वाला विटामिन B-3 स्किन को डैमेज से बचाने में सहायक होता है। डार्क सर्कल्स, पिग्मेंटेशन और दाग-धब्बों की समस्या में भी कॉफी काफी असरदार मानी जाती है।

कॉफी और दही फेस पैक

कॉफी और दही का फेस पैक स्किन टैनिंग को कम करने के साथ-साथ त्वचा को सॉफ्ट और स्मूद बनाता है। दही में मौजूद नैचुरल ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज स्किन टोन को निखारने में मदद करती हैं, जिससे चेहरे पर हेल्दी ग्लो आता है।

ऐसे बनाएं कॉफी और दही का फेस पैक

एक बाउल में 2 चम्मच ताजा दही लें। इसमें 1–2 छोटी चम्मच कॉफी पाउडर और आधा चम्मच हल्दी मिलाएं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर गाढ़ा पेस्ट बना लें।अब इस पैक को चेहरे और गर्दन पर लगाकर 15–20 मिनट तक छोड़ दें। सूखने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें।

कॉफी और शहद का फेस पैक

अगर आपकी स्किन ड्राय या डल नजर आती है, तो कॉफी और शहद का फेस पैक आपके लिए परफेक्ट है। यह स्किन को डीप क्लीन करने के साथ-साथ हाइड्रेशन भी देता है। शहद त्वचा में नमी बनाए रखता है और नैचुरल ग्लो लाने में मदद करता है।

ऐसे बनाएं कॉफी और शहद का फेस पैक

एक बाउल में 2 चम्मच दही लें और उसमें 2–3 चम्मच शहद मिलाएं। अब इसमें कॉफी पाउडर डालें। अगर पेस्ट ज्यादा गाढ़ा लगे, तो इसमें गुलाब जल या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला सकती हैं।इस पैक को चेहरे पर लगाकर 2 मिनट तक हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और ठंडे पानी से चेहरा धो लें।

कॉफी और जैतून तेल का फेस पैक

कॉफी और जैतून तेल से बना फेस पैक स्क्रब और मॉइस्चराइजर दोनों की तरह काम करता है। यह स्किन पोर्स को क्लीन रखता है और त्वचा को ड्राय होने से बचाता है। खासतौर पर ड्राय स्किन वालों के लिए यह पैक बहुत फायदेमंद है।

ऐसे बनाएं कॉफी और जैतून तेल का फेस पैक

एक बाउल में 1 चम्मच कॉफी पाउडर लें। इसमें 1 चम्मच ब्राउन शुगर और 1–2 चम्मच जैतून का तेल मिलाएं।
इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से स्क्रब करें या फेस पैक की तरह 15 मिनट तक लगा रहने दें। बाद में ठंडे पानी से चेहरा साफ कर लें।

कॉफी और मुल्तानी मिट्टी फेस पैक

कॉफी और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक ऑयली और एक्ने-प्रोन स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल निकालती है और पिंपल्स की समस्या को कम करने में मदद करती है, जबकि कॉफी स्किन में फ्रेशनेस और ग्लो लाती है।

ऐसे बनाएं कॉफी और मुल्तानी मिट्टी फेस पैक

एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच कॉफी लें। इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और थोड़ी सी ग्रीन टी मिलाएं। जरूरत के अनुसार कच्चा दूध डालकर स्मूद पेस्ट तैयार करें।इस पैक को चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। सूखने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

