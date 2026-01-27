Pre Bridal Skincare: दुल्हन बनने जा रही हैं? शादी से पहले डल और थकी स्किन को कहें अलविदा, कॉफी फेस पैक्स करेंगे कमाल

Pre Bridal Skincare: शादी का दिन हर दुल्हन के लिए सबसे खास होता है और उस दिन चेहरे की चमक सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर प्री-ब्राइडल फेज में आपकी स्किन थकी-थकी, डल या बेजान लग रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं। कॉफी फेस पैक स्किन को डीप क्लीन करने, डेड स्किन हटाने और नेचुरल ग्लो लौटाने में मदद करते हैं। नियमित इस्तेमाल से चेहरे पर फ्रेशनेस आती है और त्वचा शादी से पहले ही निखरने लगती है।