सचिन तेंदुलकर की बेटी Sara Tendulkar को क्यों है इस कॉफी से खास प्यार? सेहत को मिलते हैं चौंकाने वाले फायदे

Sara Tendulkar favourite coffee|फोटो सोर्स –saratendulkar/Instagram
Sara Tendulkar Fitness: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त पॉपुलैरिटी एंजॉय करती हैं। फिटनेस, फैशन, वेलनेस और ब्यूटी से जुड़े उनके पोस्ट हर बार लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। इसी बीच सारा की एक खास कॉफी हैबिट चर्चा में है, जिसे वह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सेहत के फायदों के लिए भी पसंद करती हैं। हाल ही में सारा ने अपनी एक ऐसी कॉफी रेसिपी शेयर की, जिसने फिटनेस लवर्स का ध्यान खींच लिया।सारा को इस कॉफी से इतना खास प्यार क्यों है और कैसे यह शरीर को एनर्जी देने के साथ हेल्थ के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है आइए जानते हैं।
कॉफी आमतौर पर थकान दूर करने और एनर्जी बढ़ाने के लिए पी जाती है। लेकिन जब इसमें प्रोटीन को शामिल कर लिया जाए, तो यह ड्रिंक और भी पावरफुल बन जाती है। सारा की यह कॉफी खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो फिटनेस, वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल को गंभीरता से लेते हैं।
प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने, वर्कआउट के बाद रिकवरी में मदद करने और शरीर की ताकत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा, प्रोटीन इम्यूनिटी बढ़ाने, स्किन को हेल्दी रखने और बालों को मजबूत बनाने में भी मददगार होता है।
सबसे पहले एक ब्लेंडर जार में चॉकलेट प्रोटीन पाउडर डालें। अब इसमें आइस क्यूब्स, कोको पाउडर और भीगे हुए चिया सीड्स मिलाएं। इसके बाद तैयार की हुई कॉफी और बादाम का दूध डालें। सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। कुछ ही मिनटों में आपकी ठंडी, स्वादिष्ट और हेल्दी प्रोटीन कॉफी तैयार है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य