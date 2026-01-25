25 जनवरी 2026,

लाइफस्टाइल

सचिन तेंदुलकर की बेटी Sara Tendulkar को क्यों है इस कॉफी से खास प्यार? सेहत को मिलते हैं चौंकाने वाले फायदे

Sara Tendulkar Fitness: हाल ही में सारा ने अपनी एक ऐसी कॉफी रेसिपी शेयर की, जिसने फिटनेस लवर्स का ध्यान खींच लिया। यह कोई आम कॉफी नहीं, बल्कि प्रोटीन से भरपूर कॉफी है, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 25, 2026

Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar Fitness,

Sara Tendulkar favourite coffee|फोटो सोर्स –saratendulkar/Instagram

Sara Tendulkar Fitness: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त पॉपुलैरिटी एंजॉय करती हैं। फिटनेस, फैशन, वेलनेस और ब्यूटी से जुड़े उनके पोस्ट हर बार लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। इसी बीच सारा की एक खास कॉफी हैबिट चर्चा में है, जिसे वह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सेहत के फायदों के लिए भी पसंद करती हैं। हाल ही में सारा ने अपनी एक ऐसी कॉफी रेसिपी शेयर की, जिसने फिटनेस लवर्स का ध्यान खींच लिया।सारा को इस कॉफी से इतना खास प्यार क्यों है और कैसे यह शरीर को एनर्जी देने के साथ हेल्थ के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है आइए जानते हैं।

क्या खास है सारा की प्रोटीन कॉफी में?

कॉफी आमतौर पर थकान दूर करने और एनर्जी बढ़ाने के लिए पी जाती है। लेकिन जब इसमें प्रोटीन को शामिल कर लिया जाए, तो यह ड्रिंक और भी पावरफुल बन जाती है। सारा की यह कॉफी खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो फिटनेस, वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल को गंभीरता से लेते हैं।

प्रोटीन क्यों है इतना जरूरी?

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने, वर्कआउट के बाद रिकवरी में मदद करने और शरीर की ताकत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा, प्रोटीन इम्यूनिटी बढ़ाने, स्किन को हेल्दी रखने और बालों को मजबूत बनाने में भी मददगार होता है।

सारा की प्रोटीन कॉफी के लिए जरूरी सामग्री

  • एक स्कूप चॉकलेट प्रोटीन पाउडर
  • आधा कप बनी हुई कॉफी (गरम पानी में मिक्स की हुई)
  • एक टेबलस्पून बिना मीठा कोको पाउडर
  • आधा टेबलस्पून चिया सीड्स (पानी में भिगोए हुए)
  • आधा कप बादाम का दूध
  • 3–4 आइस क्यूब्स

कैसे बनाएं प्रोटीन से भरपूर कॉफी?

सबसे पहले एक ब्लेंडर जार में चॉकलेट प्रोटीन पाउडर डालें। अब इसमें आइस क्यूब्स, कोको पाउडर और भीगे हुए चिया सीड्स मिलाएं। इसके बाद तैयार की हुई कॉफी और बादाम का दूध डालें। सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। कुछ ही मिनटों में आपकी ठंडी, स्वादिष्ट और हेल्दी प्रोटीन कॉफी तैयार है।

बिना ट्रेंड फॉलो किए फिट रहती हैं Adah Sharma, जानिए उनका सिंपल डाइट और ब्यूटी सीक्रेट
लाइफस्टाइल
Adah Sharma fitness, Adah Sharma diet secrets, Celebrity simple diet,

Healthy Lifestyle

Updated on:

25 Jan 2026 10:03 am

Published on:

25 Jan 2026 10:02 am

सचिन तेंदुलकर की बेटी Sara Tendulkar को क्यों है इस कॉफी से खास प्यार? सेहत को मिलते हैं चौंकाने वाले फायदे

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

