बिना ट्रेंड फॉलो किए फिट रहती हैं Adah Sharma, जानिए उनका सिंपल डाइट और ब्यूटी सीक्रेट

Adah Sharma beauty secrets|फोटो सोर्स –adah_ki_adah/Intagram
Adah Sharma Fitness Diet: बिना किसी फिटनेस ट्रेंड या फैंसी डाइट के पीछे भागे, Adah Sharma अपनी सेहत को सादगी और डिसिप्लिन के साथ संभालती हैं।अपनी बेबाक सोच की तरह, हेल्थ और वेलनेस को भी वह बिना दिखावे के अपनाती हैं।हाल ही में HT Lifestyle को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने रोजमर्रा के रूटीन की झलक साझा की, जो जितनी अनोखी है उतनी ही रिलेटेबल भी।अदाह अपने लाइफस्टाइल को हंसी-मजाक में “थोड़ा अनहिंज्ड लेकिन पूरी तरह डिसिप्लिन्ड” बताती हैं।उनका मानना है कि शरीर की जरूरत समझना, खूब पानी पीना और चीजों को सिंपल रखना ही हेल्दी रहने का असली मंत्र है।
Adah की सुबह की शुरुआत सिंपल लेकिन पोषण से भरपूर होती है। वह नारियल पानी और नारियल की मलाई से दिन शुरू करती हैं। ब्रेकफास्ट में उबला आलू, जलजीरा पाउडर, कद्दू के बीज और अनार उनके पसंदीदा हैं, जो हल्का और एनर्जी से भरपूर होता है। Adah पूरी तरह प्लांट-बेस्ड डाइट फॉलो करती हैं और खुद को गर्व से “राइस लवर” कहती हैं। उनके लिए खाना कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि खुशी का हिस्सा है।
Adah प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखती हैं और मानती हैं कि हर टेस्टी चीज को हेल्दी तरीके से बनाया जा सकता है।वह मीठे और क्रीमी डेज़र्ट्स के लिए Persimmon फल का इस्तेमाल करती हैं, जिससे बिना चीनी और डेयरी के नैचुरल मिठास और क्रीमी टेक्सचर मिल जाता है। वहीं हेल्दी क्रैकर्स बनाने के लिए वह Sunflower seeds का सहारा लेती हैं। Adah के लिए फ्रेश और होल फूड खाना अपने आप में एक ट्रीट है।
Adah का फिटनेस रूटीन किसी रेगुलर जिम वर्कआउट तक सीमित नहीं है। फिलहाल वह एक फिल्म की तैयारी के लिए “फ्लाइंग” जैसी ट्रेनिंग कर रही हैं।उनका मानना है कि फिटनेस में शरीर के साथ दिमाग को भी एक्टिव रखना जरूरी है। कभी आधी रात को हेडस्टैंड करने का मन बना लेना, तो कभी नए और अजीब एंगल्स में एक्सरसाइज करना यही उनका तरीका है। वह कहती हैं कि जब शरीर एक ही रूटीन का आदी हो जाए, तो उसे नए एक्सपीरियंस देना चाहिए।
Adah के लिए ब्यूटी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। वह मानती हैं कि अपने काम से काम रखना, भरपूर पानी पीना और अच्छी नींद लेना सबसे बड़ा ब्यूटी सीक्रेट है।स्किन और हेयर के लिए वह अपनी मां की सलाह फॉलो करती हैं साफ स्कैल्प और नारियल तेल। दिलचस्प बात यह है कि Adah अपने बालों से प्यार से बात करने में भी यकीन रखती हैं।सेल्फ-केयर के नाम पर वह खुद को समय-समय पर “मेंटल अपडेट” देती हैं और फोन से दूरी बनाकर सुकून महसूस करती हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य