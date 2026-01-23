बिना ट्रेंड फॉलो किए फिट रहती हैं Adah Sharma, जानिए उनका सिंपल डाइट और ब्यूटी सीक्रेट

Adah Sharma Fitness Diet: बिना किसी फिटनेस ट्रेंड या फैंसी डाइट के पीछे भागे, Adah Sharma अपनी सेहत को सादगी और डिसिप्लिन के साथ संभालती हैं।अपनी बेबाक सोच की तरह, हेल्थ और वेलनेस को भी वह बिना दिखावे के अपनाती हैं।हाल ही में HT Lifestyle को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने रोजमर्रा के रूटीन की झलक साझा की, जो जितनी अनोखी है उतनी ही रिलेटेबल भी।अदाह अपने लाइफस्टाइल को हंसी-मजाक में “थोड़ा अनहिंज्ड लेकिन पूरी तरह डिसिप्लिन्ड” बताती हैं।उनका मानना है कि शरीर की जरूरत समझना, खूब पानी पीना और चीजों को सिंपल रखना ही हेल्दी रहने का असली मंत्र है।