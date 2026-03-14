Saturday Good Morning Wishes : शनिवार का खास संयोग! शनि देव और हनुमान जी की बरसेगी कृपा, अपनों को जरूर भेजें ये शुभ संदेश

Shubh Shanivar - image credit Patrika.com
Good Morning Wishes and Images: आज शनिवार की पावन सुबह भक्त शनि महाराज और संकटमोचन हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में उमड़ पड़े हैं। शनिवार का दिन विशेष रूप से शनिदेव और बजरंगबली को समर्पित है, जिन्हें अनुशासन, धैर्य और जीवन के कष्टों को हरने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से शनि महाराज की पूजा करने के साथ ही दान करने से जीवन के सभी क्लेश और साढ़ेसाती जैसी बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख-शांति का संचार होता है।
इसके साथ ही, इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना या पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता अनुसार जो व्यक्ति शनिवार के दिन सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है और सेवा का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में सफलता, सुरक्षा और मानसिक शांति की कभी कमी नहीं होती। ऐसे में यदि आप भी आज की सुबह को अपने मित्रों और परिजनों के लिए यादगार और सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए शुभ शनिवार संदेश, गुड मॉर्निंग विशेज, शनिदेव की दिव्य फोटो और मंगलमय शुभकामनाएं उनके साथ शेयर कर सकते हैं।
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