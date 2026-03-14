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Saturday Good Morning Wishes : शनिवार का खास संयोग! शनि देव और हनुमान जी की बरसेगी कृपा, अपनों को जरूर भेजें ये शुभ संदेश

Good Morning Wishes and Images: अगर आप आज की सुबह को अपने मित्रों और परिजनों के लिए यादगार और सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए शुभ शनिवार संदेश, गुड मॉर्निंग विशेज, शनिदेव की दिव्य फोटो और मंगलमय शुभकामनाएं उनके साथ शेयर कर सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 14, 2026

Shubh Shanivar

Shubh Shanivar - image credit Patrika.com

Good Morning Wishes and Images: आज शनिवार की पावन सुबह भक्त शनि महाराज और संकटमोचन हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में उमड़ पड़े हैं। शनिवार का दिन विशेष रूप से शनिदेव और बजरंगबली को समर्पित है, जिन्हें अनुशासन, धैर्य और जीवन के कष्टों को हरने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से शनि महाराज की पूजा करने के साथ ही दान करने से जीवन के सभी क्लेश और साढ़ेसाती जैसी बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख-शांति का संचार होता है।
इसके साथ ही, इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना या पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता अनुसार जो व्यक्ति शनिवार के दिन सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है और सेवा का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में सफलता, सुरक्षा और मानसिक शांति की कभी कमी नहीं होती। ऐसे में यदि आप भी आज की सुबह को अपने मित्रों और परिजनों के लिए यादगार और सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए शुभ शनिवार संदेश, गुड मॉर्निंग विशेज, शनिदेव की दिव्य फोटो और मंगलमय शुभकामनाएं उनके साथ शेयर कर सकते हैं।

शुभ शनिवार विश करने के लिए फोटो और शुभकामनाएं (Shubh Shanivar Images and Wishes in Hindi)

  • शनिदेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। न्याय के देवता आपके जीवन से सारे कष्ट हर लें। आपका आज का दिन मंगलमय और सुखद हो। शुभ शनिवार!
  • सूर्यपुत्र शनिदेव आपके जीवन से बाधाओं का अंधेरा दूर करें और आपको धैर्य व सफलता का आशीर्वाद दें। सुप्रभात!
  • ॐ शं शनैश्चराय नमः। खुशियां आपके कदम चूमे और न्याय की शक्ति आपके मन में वास करे। आपका शनिवार शुभ हो!
  • नई सुबह, नई शक्ति! कर्मफल दाता का आशीर्वाद आपके साथ हो। हैप्पी सैटरडे!
  • जय शनिदेव! महाराज की कृपा से आपके बिगड़े काम बन जाएं और घर में सुख-शांति बनी रहे। आपका शनिवार मंगलमय हो!
  • अनुशासन और न्याय के देवता शनि महाराज आपको शक्ति, साहस और समृद्धि प्रदान करें। शुभ शनिवार!
  • एक नया दिन, एक नई ऊर्जा! आशा है कि यह शनिवार आपके जीवन में स्थिरता और खुशियों की नई बहार लेकर आए।
  • भक्ति की शक्ति और प्रभु का साथ, मुबारक हो आपको शनिवार की यह सौगात। आपका दिन शुभ हो!

गुड मॉर्निंग विश करने के लिए फोटो और मैसेज (Good Morning Photos and Messages in Hindi)

  • शनिदेव की छाया और बजरंगबली का आशीर्वाद आपके जीवन में संकटों को दूर कर खुशियों की मिठास घोल दे। सुप्रभात, आपका शनिवार मंगलमय हो!
  • सच्चे कर्मों के प्रकाश से आपका हर मार्ग आलोकित हो और सफलता आपके कदम चूमे। शुभ शनिवार!
  • मुस्कुराहट और सेवा भाव के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें, क्योंकि नेक कर्म और अपनों की दुआएं ही असली धन हैं। हैप्पी सैटरडे!
  • नीले फूलों की महक और प्रभु का वरदान, आपका आज का दिन हो सबसे महान। गुड मॉर्निंग!

सुप्रभात बोलने के लिए वॉलपेपर और संदेश (Suprabhat Wallpapers and Messages in Hindi)

  • जय शनि महाराज! कर्म के देवता का आशीर्वाद आपके जीवन में अनुशासन और शांति लाए। सुप्रभात, आपका शनिवार शुभ हो!
  • मन की शुद्धि और कर्मों की सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। शुभ शनिवार!
  • न्याय की नई किरण के साथ, यह शनिवार आपके लिए तरक्की और सौभाग्य के नए द्वार खोले। आपका दिन मंगलमय हो!
  • सच्ची भक्ति वही है जो हमें सही मार्ग पर चलना सिखाए। आज के दिन शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। हैप्पी सैटरडे!

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Published on:

14 Mar 2026 05:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Saturday Good Morning Wishes : शनिवार का खास संयोग! शनि देव और हनुमान जी की बरसेगी कृपा, अपनों को जरूर भेजें ये शुभ संदेश

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