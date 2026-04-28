रुकिए! कहीं सफाई के चक्कर में आप भी तो नहीं खराब कर रहे अपने TV की स्क्रीन? तुरंत बदलें ये 3 आदतें!



टीवी को सही तरीके से साफ करने के लिए सबसे पहले उसे पूरी तरह बंद कर दें और ठंडा होने दें। फिर, सफाई करने के लिए एक सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से सबसे पहले धूल साफ करें। इसके बाद, अगर स्क्रीन पर जिद्दी दाग या फिंगरप्रिंट्स हैं, तो सीधे स्क्रीन पर लिक्विड न छिड़कें, क्योंकि नमी टीवी के अंदर जाकर अंदरूनी पार्ट्स को खराब कर सकती है। इसकी जगह, माइक्रोफाइबर कपड़े को थोड़े से डिस्टिल्ड वॉटर से हल्का सा नम करें और हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए सफाई करें। अगर दाग ज्यादा सख्त हैं, तो आप पानी में नाममात्र का डिश सोप मिला सकते हैं, लेकिन घोल को हमेशा कपड़े पर ही स्प्रे करें, सीधे स्क्रीन पर कभी न करें और न ही हाथ से रगड़ें।