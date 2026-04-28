धनिया लाते ही मुरझा जाता है? इन 6 तरीकों से स्टोर करें और टेंशन फ्री हो जाएं!

How to Keep Coriander Fresh: हरा धनिया किसी भी खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, इसीलिए भारतीय किचन में इसका रोजाना इस्तेमाल किया जाता है। स्वाद के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसे फ्रेश रखने की होती है। चाहे कैसे भी स्टोर करें, बाजार से लाया गया धनिया एक-दो दिन में ही खराब होने लगता है। अगर आप भी धनिया के जल्दी खराब होने से परेशान हैं, तो आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। यहां कुछ आसान ट्रिक्स दी गई हैं, जिन्हें फॉलो करके आप धनिया को 10-12 दिन तक एकदम ताजा रख सकते हैं। आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में विस्तार से।