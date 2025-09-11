Benefits of Dhaniya : हार्ट को मजबूत बनता है धनिया, जानें इसके 5 हेल्थ बेनिफिट्स

Benefits of Dhaniya : धनिया हमारी रसोई की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटी है। इसकी ताजा खुशबू और शानदार स्वाद हर किसी को पसंद आता है। लेकिन सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा, धनिया हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसे लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अब साइंस भी इसके गुणों को मानती है। अगर आप रोज थोड़ा-सा धनिया खाएं, तो यह पाचन को बेहतर बनाने, इम्युनिटी बढ़ाने, दिल की सेहत संभालने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।