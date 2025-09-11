Patrika LogoSwitch to English

Benefits of Dhaniya : हार्ट को मजबूत बनता है धनिया, जानें इसके 5 हेल्थ बेनिफिट्स

Benefits of Coriander : धनिया की ताजा पत्तियों से लेकर बीज तक पाचन, इम्युनिटी, ब्लड शुगर और खासतौर पर हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इसके लाभों को मान्यता देते हैं।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 11, 2025

Benefits of Dhaniya
Benefits of Dhaniya : हार्ट को मजबूत बनता है धनिया, जानें इसके 5 हेल्थ बेनिफिट्स (फोटो सोर्स : Freepik)

Benefits of Dhaniya : धनिया हमारी रसोई की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटी है। इसकी ताजा खुशबू और शानदार स्वाद हर किसी को पसंद आता है। लेकिन सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा, धनिया हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसे लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अब साइंस भी इसके गुणों को मानती है। अगर आप रोज थोड़ा-सा धनिया खाएं, तो यह पाचन को बेहतर बनाने, इम्युनिटी बढ़ाने, दिल की सेहत संभालने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।

हार्ट के लिए धनिया का उपयोग

धनिया एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है। रिसर्च में पाया गया है कि यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है। इसमें हल्का मूत्रवर्धक (diuretic) गुण भी है, जिससे शरीर में ज्यादा नमक जमा नहीं हो पाता और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। यही वजह है कि धनिया दिल की सेहत का एक छोटा लेकिन बेहद असरदार साथी माना जाता है।

ऐसे बनाएं धनिया का पानी

रात को एक गिलास गुनगुने पानी में दो चम्मच धनिया पाउडर डालकर रख दें। सुबह इसे छानकर पिएं।

पाचन में सहायक

धनिया के पत्तों और बीजों का इस्तेमाल सदियों से पाचन संबंधी परेशानियों को कम करने के लिए किया जाता रहा है। धनिया के आवश्यक तेल पाचक रस और एंजाइमों के स्राव को उत्तेजित करते हैं, जिससे भोजन आसानी से पचता है। यह खाने के बाद पेट फूलने और अपच से भी राहत देता है।

ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है

धनिया ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि धनिया के बीज एंजाइमों को सक्रिय करने में सक्षम हैं, जो शरीर की ग्लूकोज-संचालन क्षमता को बढ़ाते हैं। यह इसे उन लोगों के लिए एक स्थिर करने वाली जड़ी-बूटी बनाता है जो पूरे दिन ऊर्जा के स्तर को स्थिर रखना चाहते हैं। व्यंजनों में इसका सामान्य उपयोग शुगर के अचानक बढ़ने से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

इम्युनिटी बूस्टर

कच्चे धनिया के पत्तों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन के और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। धनिया के तेल में जीवाणुरोधी और कवकरोधी गुण भी होते हैं जो शरीर में संक्रमण से लड़ते हैं। कच्चे धनिये की चटनी या ताजी पत्तियों को गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करके शरीर की इम्युनिटी को आसानी से बढ़ाया जा सकता है।

शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मददगार

धनिया शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है। यह शरीर में जमा हानिकारक धातुओं और जहरीले तत्वों को बाहर निकाल देता है। इसी वजह से इसे प्राकृतिक क्लीनजर माना जाता है। यह किडनी और पेशाब के जरिए इन टॉक्सिन्स को बाहर करता है। अगर आप रोजाना एक बार धनिये का पानी पिएं या खाने में इसका इस्तेमाल करें तो शरीर खुद-ब-खुद आसानी से डिटॉक्स हो जाएगा।

धनिये को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें

1 छोटा चम्मच धनिये के बीज रात भर भिगोएँ - सुबह उबालकर गरमागरम पिएं। इससे पाचन क्रिया बेहतर होगी, वज़न कम करने में मदद मिलेगी ।

खाना पकाने में इस्तेमाल करें - दाल, सूप और सब्ज़ियों में पिसे हुए धनिये के बीज का इस्तेमाल करें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

Published on:

11 Sept 2025 05:40 pm

Benefits of Dhaniya : हार्ट को मजबूत बनता है धनिया, जानें इसके 5 हेल्थ बेनिफिट्स

