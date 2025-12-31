Hello Doctor: पेट में गैस का गुब्बारा से लेकर PCOD से परेशान महिलाओं तक…एक्सपर्ट से जानिए वजन कम करने के स्पेशल डाइट प्लान

डॉ. शिल्पी गोयल एक अनुभवी डाइटिशियन और फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं। वे पोषण विज्ञान और लाइफस्टाइल मेडिसिन के क्षेत्र में गहरी समझ रखती हैं। वर्तमान में वे न्यूट्रिशिल्प (NutriShilp) की संस्थापक के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे वैज्ञानिक और व्यावहारिक डाइट प्लान के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। डॉ. शिल्पी गोयल का उद्देश्य लोगों को संतुलित पोषण और सही जीवनशैली अपनाकर दवाओं पर निर्भरता कम करने और लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है।