स्वास्थ्य

Hello Doctor: पेट में गैस का गुब्बारा से लेकर PCOD से परेशान महिलाओं तक…एक्सपर्ट से जानिए वजन कम करने के स्पेशल डाइट प्लान

Hello Doctor: डॉ. शिल्पी गोयल, डाइटिशियन और फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं। न्यूट्रिशिल्प की संस्थापक, वजन प्रबंधन और मेटाबॉलिक रोगों की विशेषज्ञ।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 31, 2025

Hello Doctor

Hello Doctor (photo- patrika)

Hello Doctor: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में गलत खानपान, अनियमित दिनचर्या, नींद की कमी और तनाव के कारण वजन बढ़ना, थकान, शुगर, पीसीओडी, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, पाचन समस्याएं और हार्मोनल गड़बड़ी जैसी दिक्कतें आम होती जा रही हैं। ऐसे में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सही डाइट क्या हो, क्या खाएं और क्या नहीं, और क्या बिना कमजोरी आए सेहत सुधारी जा सकती है।

इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमने डॉ. शिल्पी गोयल, डाइटिशियन और फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर से बातचीत की। वह न्यूट्रिशिल्प की संस्थापक हैं और वजन प्रबंधन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, शुगर, पीसीओडी और लाइफस्टाइल डिजीज के इलाज में विशेषज्ञता रखती हैं। इस विशेष सवाल-जवाब में उन्होंने आम लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के सरल, वैज्ञानिक और व्यवहारिक जवाब दिए हैं, ताकि हर उम्र का व्यक्ति अपनी डाइट को समझदारी से सुधार सके और दवाओं के साथ-साथ सही पोषण से भी बेहतर स्वास्थ्य पा सके।

अपनी वजन संबंधी किसी भी समस्या और बेहतर डाइट प्लान के लिए ये वीडियो देखिए।

डॉ. शिल्पी गोयल एक अनुभवी डाइटिशियन और फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं। वे पोषण विज्ञान और लाइफस्टाइल मेडिसिन के क्षेत्र में गहरी समझ रखती हैं। वर्तमान में वे न्यूट्रिशिल्प (NutriShilp) की संस्थापक के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे वैज्ञानिक और व्यावहारिक डाइट प्लान के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। डॉ. शिल्पी गोयल का उद्देश्य लोगों को संतुलित पोषण और सही जीवनशैली अपनाकर दवाओं पर निर्भरता कम करने और लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है।

Updated on:

31 Dec 2025 03:59 pm

Published on:

31 Dec 2025 03:57 pm

Hindi News / Health / Hello Doctor: पेट में गैस का गुब्बारा से लेकर PCOD से परेशान महिलाओं तक…एक्सपर्ट से जानिए वजन कम करने के स्पेशल डाइट प्लान

