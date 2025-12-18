18 दिसंबर 2025,

स्वास्थ्य

Hello Doctor : अस्थमा से लेकर बलगम तक…डॉक्टर से जानिए सामान्य रोगों से जुड़े सवालाें के जवाब

Hello Doctor : अस्थमा और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को इस मौसम में ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। ऐसे में लोग घरेलू उपायों से लेकर सही इलाज और दवाओं को लेकर कई सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इसी वजह से हमने एमडी (होम्योपैथी) से जुड़े जरूरी सवालों के आसान और वैज्ञानिक जवाब जुटाए हैं।

भारत

Dec 18, 2025

Hello Doctor

Hello Doctor (photo- @patrika)

Hello Doctor : यह सर्दियों का मौसम खांसी, बलगम और अस्थमा के मरीजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। ठंडी हवा, बढ़ता प्रदूषण और ड्राई मौसम के कारण लगातार खांसी, सीने में जकड़न, सांस फूलना और एलर्जी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। खासतौर पर अस्थमा और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को इस मौसम में ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। ऐसे में लोग घरेलू उपायों से लेकर सही इलाज और दवाओं को लेकर कई सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इसी वजह से हमने एमडी (होम्योपैथी) से जुड़े जरूरी सवालों के आसान और वैज्ञानिक जवाब जुटाए हैं, ताकि आप सर्दियों में भी सांस से जुड़ी परेशानियों से सुरक्षित रह सकें।

डॉ. कमलेंद्र त्यागी होम्योपैथी के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। वे होम्योपैथी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रिसर्च और त्यागी होम्योपैथिक हॉस्पिटल, जयपुर के मुख्य चिकित्सक हैं। 21 वर्षों के क्लिनिकल अनुभव के साथ उन्होंने चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

  1. मेरी उम्र 75 वर्ष है और मैं महिला हूं। मेरे शरीर पर लाल-लाल चकत्ते निकल आते हैं और बहुत खुजली होती है। कृपया बताइए कि यह किस कारण से हो रहा है और होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है?
  2. मैं 78 वर्ष का हूं और मुझे अस्थमा (दमा) की समस्या है। सांस लेने में तकलीफ रहती है। कृपया मार्गदर्शन करें कि होम्योपैथी में इसके लिए कौन-सा इलाज उपयोगी हो सकता है?- गुलशन कुमार
  3. मेरे 8 साल के बेटे को बार-बार खांसी आती है, खासकर रात में बढ़ जाती है। क्या यह एलर्जी की वजह से हो सकता है? - रीना शर्मा
  4. मेरी बेटी को हल्का बुखार और लगातार बहती नाक है। क्या यह सिर्फ सर्दी है या उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए?- अमित तिवारी
  5. मेरा 5 साल का बच्चा घंटों तक नाक बंद महसूस करता है और खाना कम खाता है। क्या यह एडिनॉइड बढऩे का लक्षण हो सकता है? - संगीता कौल
  6. मेरी 7 साल की बेटी की आवाज भर्रा जाती है और खांसी के साथ सीटी जैसी आवाज आती है। क्या यह चेस्ट कंजेशन है? - विकास वर्मा
  7. मेरे बेटे को खांसी में बलगम आ रहा है और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है। क्या यह ब्रोंकाइटिस का निशान हो सकता है? - श्वेता सक्सेना
  8. मुझे लगातार सर्दी के साथ नाक से पीला म्यूकस आता है और गले में खराश है। क्या यह सामान्य वायरल सर्दी है या साइनस इंफेक्शन हो सकता है? - दीपक चौहान
  9. मुझे खांसी तीन हफ्ते से है, जबकि बुखार नहीं है। क्या यह एलर्जिक कफ है या कुछ और? - मोहिनी गुप्ता
  10. रात में खांसी बहुत बढ़ जाती है और लेटते ही सांस भारी लगती है। क्या यह एसिडिटी की वजह से हो सकता है? - रोहित मेहता
  11. मुझे सर्दी ठीक होने के बाद भी खांसी दो हफ्ते तक रहती है। क्या यह पोस्ट-वायरल कफ है या फेफड़ों की कमजोरी? - अरुण यादव
  12. सर्दी के साथ कान में दर्द और भारीपन महसूस होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? - अंकिता मेहता
  13. मुझे नींद पूरी होने के बाद भी दिनभर सुस्ती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? - संगीता मीणा
  14. लंबे समय से कब्ज की समस्या बनी हुई है। ये किस वजह से हो रहा है? - मीना अग्रवाल
  15. बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता और वे जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्या यह मानसिक तनाव का असर है? - राखी जोशी
  16. मेरे 10 साल के बेटे को पेट दर्द की समस्या है। होम्योपैथी दवा लेने के बाद आराम तो मिलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कितने समय तक लेना चाहिए। क्या इसे एक बार लेने के बाद लगातार लेना होगा या रोकने के बाद फिर से कैसे शुरू करें? - अजय वर्मा

Published on:

18 Dec 2025 11:04 am

Hello Doctor : अस्थमा से लेकर बलगम तक…डॉक्टर से जानिए सामान्य रोगों से जुड़े सवालाें के जवाब

स्वास्थ्य

Patrika Site Logo

