Hello Doctor : अस्थमा से लेकर बलगम तक…डॉक्टर से जानिए सामान्य रोगों से जुड़े सवालाें के जवाब

Hello Doctor : यह सर्दियों का मौसम खांसी, बलगम और अस्थमा के मरीजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। ठंडी हवा, बढ़ता प्रदूषण और ड्राई मौसम के कारण लगातार खांसी, सीने में जकड़न, सांस फूलना और एलर्जी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। खासतौर पर अस्थमा और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को इस मौसम में ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। ऐसे में लोग घरेलू उपायों से लेकर सही इलाज और दवाओं को लेकर कई सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इसी वजह से हमने एमडी (होम्योपैथी) से जुड़े जरूरी सवालों के आसान और वैज्ञानिक जवाब जुटाए हैं, ताकि आप सर्दियों में भी सांस से जुड़ी परेशानियों से सुरक्षित रह सकें।