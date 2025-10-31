Hello Doctor: SGPGI लखनऊ के डाॅ. अविनाश जैन ने बच्चाें में अर्थराइटिस के रोगों से जुड़े सवालाें के दिए जवाब

Hello Doctor: डॉ. अविनाश जैन, एम.डी. मेडिसिन, डी.एम. क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी, एसजीपीजीआई लखनऊ के साथ ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सहायक प्रोफेसर हैं। यह यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम (यूके) से क्वालिटेटिव रिसर्च और बिहेवियरल मेडिसिन में फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति के सदस्य (2021-25), इंडियन जर्नल ऑफ रूमेटोलॉजी के सहायक संपादक (2023-25), तथा राजस्थान रूमेटोलॉजी एसोसिएशन के सचिव (2025-27) हैं। इन्होंने कई महत्वपूर्ण चिकित्सा सम्मेलनों में वैज्ञानिक अध्यक्ष एवं आयोजक के रूप में जुड़े रहे हैं। आपने एमबीबीएस में बायोकैमिस्ट्री में स्वर्ण पदक और रतन टाटा स्कॉलरशिप प्राप्त की है। इनके 40 से अधिक शोधपत्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं और आपको कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक मंचों पर आमंत्रित किया गया है।