Cancer Treatment: कैंसर का इलाज अब दवाओं से नहीं, बैक्टीरिया से! जापान के वैज्ञानिकों ने खोजी नई ‘जिंदा दवा’

वैज्ञानिकों ने कई समुद्री बैक्टीरिया पर रिसर्च की, लेकिन चूहों पर किए गए परीक्षणों में सिर्फ P. angustum ने शानदार नतीजे दिखाए। इसने ट्यूमर को काफी हद तक छोटा कर दिया, मरीज (माउस मॉडल) ज्यादा समय तक जिए और साइड इफेक्ट भी बेहद कम रहे। यह बैक्टीरिया सीधे कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाता है। कैंसर ट्यूमर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और यही माहौल इस बैक्टीरिया को पसंद आता है। वहां पहुंचते ही यह कैंसर कोशिकाओं को तोड़ देता है और साथ ही शरीर की इम्यून सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है। टी-सेल्स बढ़ती हैं, जिससे दोबारा कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है।