Colon Cancer को मात देने का सबसे आसान तरीका, डॉक्टर ने बताया सिर्फ एक टेस्ट और जिंदगी बच सकती है

Early detection of colon cancer|फोटो सोर्स – Freepik
Colon Cancer Test: हर साल लाखों लोग एक ऐसी बीमारी से जूझते हैं, जो अगर वक्त रहते पकड़ में आ जाए, तो आसानी से रोकी जा सकती है Colon Cancer (बड़ी आंत का कैंसर)। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के मुताबिक, साल 2040 तक दुनिया भर में हर साल 32 लाख नए केस और 16 लाख मौतें कोलोरेक्टल कैंसर से हो सकती हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन उम्मीद की बात ये है कि एक साधारण टेस्ट से ये बीमारी शुरू होने से पहले ही पकड़ी जा सकती है। जी हैं अमेरिअ के एक फेसमौसे डॉक्टर ने कहना है सिर्फ एक टेस्ट आपको इस गंभीर बिरमरीज बचा कस्ते हैं।
अमेरिका के फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ. इमैनुएल अगुह हाल ही में एक 31 वर्षीय महिला के बारे में बात की, जिसे इतनी कम उम्र में कोलन कैंसर हो गया। उन्होंने कहा, “31 साल की उम्र में किसी को कोलन कैंसर हो जाना हैरान कर देने वाली बात है। ये बताता है कि हमें अपने शरीर में हो रहे बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।”डॉ. अगुह ने जिस टेस्ट पर जोर दिया है, वह है Colonoscopy जो आपकी जान बचा सकता है।
कोलन कैंसर, बड़ी आंत के उस हिस्से में होता है जिसे कोलन कहते हैं। ये तब होता है जब कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं। यह कोलोरेक्टल कैंसर का हिस्सा है, जिसमें कोलन और रेक्टम दोनों शामिल होते हैं। अगर ये कैंसर समय पर न पकड़ा जाए, तो यह शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है।
कोलोनोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर आपके कोलन के अंदर कैमरे की मदद से जांच करते हैं। इससे उन्हें प्रिकैंसरस पॉलिप्स (precancerous polyps) दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें वक्त रहते हटा दिया जाए, तो कैंसर पनप ही नहीं सकता।कोलोस्कोपी से कैंसर को शुरुआत में ही पकड़ सकते हैं और यही समय है जब इसका इलाज सबसे ज्यादा असरदार होता है। अगर आपने ये टेस्ट सही समय पर करवा लिया, तो आप कैंसर से पूरी तरह बच सकते हैं
कई लोग इस टेस्ट से डरते हैं डर कि यह दर्दनाक होगा, या शर्मिंदगी महसूस होती है।लेकिन कोलोस्कोपी आमतौर पर sedation (हल्की बेहोशी) में की जाती है। आपको कुछ महसूस नहीं होता। आप सोते हैं और टेस्ट हो जाता है। थोड़ी असहजता है, लेकिन यह आपकी जान बचाने के लिए बहुत छोटी कीमत है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल