Colon Cancer को मात देने का सबसे आसान तरीका, डॉक्टर ने बताया सिर्फ एक टेस्ट और जिंदगी बच सकती है

Colon Cancer Test: हर साल लाखों लोग एक ऐसी बीमारी से जूझते हैं, जो अगर वक्त रहते पकड़ में आ जाए, तो आसानी से रोकी जा सकती है Colon Cancer (बड़ी आंत का कैंसर)। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के मुताबिक, साल 2040 तक दुनिया भर में हर साल 32 लाख नए केस और 16 लाख मौतें कोलोरेक्टल कैंसर से हो सकती हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन उम्मीद की बात ये है कि एक साधारण टेस्ट से ये बीमारी शुरू होने से पहले ही पकड़ी जा सकती है। जी हैं अमेरिअ के एक फेसमौसे डॉक्टर ने कहना है सिर्फ एक टेस्ट आपको इस गंभीर बिरमरीज बचा कस्ते हैं।