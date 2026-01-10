Tumour Treatment: बिना ऑपरेशन गायब हो जाएगा ट्यूमर! यूके ने बनाई इसकी पहली रामबाण दवा

इस दवा की मंजूरी Phase-3 DeFi ट्रायल के नतीजों पर आधारित है। इस ट्रायल में 142 मरीज शामिल थे। आधे मरीजों को निरोगैसेस्टैट और आधे को प्लेसिबो दिया गया। नतीजों में पाया गया कि निरोगैसेस्टैट लेने वाले मरीजों में बीमारी बढ़ने या मौत का खतरा 71% तक कम हो गया। दो साल बाद 76% मरीजों में बीमारी आगे नहीं बढ़ी, जबकि प्लेसिबो ग्रुप में यह आंकड़ा 44% था। करीब 41% मरीजों में ट्यूमर का साइज कम हुआ और कुछ मरीजों में तो ट्यूमर पूरी तरह खत्म भी हो गया। साथ ही, इन मरीजों को सर्जरी की जरूरत भी कम पड़ी और दर्द व शारीरिक दिक्कतों में सुधार देखा गया।