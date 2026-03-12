Indoor Air Pollution Health Risk: क्यों एलपीजी की कमी बढ़ा सकती है फेफड़ों की बीमारियां? डॉक्टरों की चेतावनी

घर के अंदर के धुएं का असर सभी पर पड़ता है, लेकिन महिलाओं और बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि महिलाएं अक्सर रसोई में ज्यादा समय बिताती हैं, इसलिए वे धुएं के सीधे संपर्क में रहती हैं। लंबे समय तक ऐसा धुआं सांस के जरिए अंदर जाने से फेफड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों के लिए यह और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों के फेफड़े अभी पूरी तरह विकसित नहीं होते, इसलिए प्रदूषित हवा का असर उनकी सेहत पर लंबे समय तक पड़ सकता है।