Kidney Disease Warning Signs: पेशाब का रंग बता सकता है किडनी की सेहत का हाल, जानिए कौन सा रंग देता है खतरे का संकेत

सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि पेशाब की बनावट भी महत्वपूर्ण होती है। कभी-कभी तेज पेशाब आने पर थोड़े बुलबुले बन सकते हैं, जो सामान्य बात है। लेकिन अगर पेशाब में बार-बार झाग या फोम दिखाई दे, तो यह किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है जब किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं और प्रोटीन पेशाब के साथ बाहर निकलने लगता है। अगर झाग बार-बार दिखाई दे और जल्दी खत्म न हो, तो डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए।