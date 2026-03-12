12 मार्च 2026,

गुरुवार

स्वास्थ्य

Kidney Disease Warning Signs: पेशाब का रंग बता सकता है किडनी की सेहत का हाल, जानिए कौन सा रंग देता है खतरे का संकेत

Kidney Disease Warning Signs: क्या आप जानते हैं कि पेशाब का रंग किडनी की सेहत के बारे में संकेत दे सकता है? जानिए किस रंग का पेशाब सामान्य है और कब डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 12, 2026

Kidney Disease Warning Signs

Kidney Disease Warning Signs (Photo- gemini ai)

Kidney Disease Warning Signs: हमारी किडनी शरीर का बहुत जरूरी अंग है, जिसका काम खून को साफ करना और शरीर से गंदे पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकालना होता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि पेशाब हमारे स्वास्थ्य का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड होता है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें, तो पेशाब का रंग और उसका रूप देखकर किडनी की सेहत के बारे में शुरुआती संकेत मिल सकते हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, फ्लश करने से पहले अगर आप एक नजर अपने पेशाब पर डालें, तो कई बार यह किडनी से जुड़ी समस्याओं का शुरुआती इशारा दे सकता है।

सामान्य पेशाब का रंग कैसा होता है?

डॉक्टरों के अनुसार, स्वस्थ व्यक्ति का पेशाब आमतौर पर हल्के पीले या पारदर्शी पीले रंग का होता है। यह इस बात का संकेत है कि शरीर में पानी की मात्रा ठीक है और किडनी सही तरह से काम कर रही है।

गहरा पीला या एम्बर रंग

अगर पेशाब का रंग गहरा पीला या एम्बर हो जाता है, तो इसका सबसे आम कारण डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होता है। जब शरीर में पानी कम होता है, तो किडनी पानी बचाने की कोशिश करती है और ज्यादा गाढ़ा पेशाब बनाती है। अगर पानी पीने के बाद भी पेशाब का रंग हल्का नहीं होता, तो यह संकेत हो सकता है कि किडनी पर दबाव पड़ रहा है।

गुलाबी या लाल रंग का पेशाब

अगर पेशाब का रंग गुलाबी या लाल दिखे, तो यह थोड़ा चिंता की बात हो सकती है। कई बार चुकंदर या कुछ बेरी जैसे फल खाने से भी पेशाब का रंग बदल सकता है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो इसके पीछे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे किडनी स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन (UTI) किडनी की शुरुआती बीमारी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी होता है।

चाय या कोला जैसा रंग

अगर पेशाब का रंग भूरा या चाय/कोला जैसा हो जाए, तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। कभी-कभी यह मांसपेशियों के टूटने (रैबडोमायोलिसिस) या लिवर से जुड़ी समस्याओं के कारण भी हो सकता है, जो किडनी को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

झागदार पेशाब भी हो सकता है संकेत

सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि पेशाब की बनावट भी महत्वपूर्ण होती है। कभी-कभी तेज पेशाब आने पर थोड़े बुलबुले बन सकते हैं, जो सामान्य बात है। लेकिन अगर पेशाब में बार-बार झाग या फोम दिखाई दे, तो यह किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है जब किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं और प्रोटीन पेशाब के साथ बाहर निकलने लगता है। अगर झाग बार-बार दिखाई दे और जल्दी खत्म न हो, तो डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए।

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

किडनी की बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण देर से दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आपको ये बदलाव नजर आएं, तो जांच करवाना जरूरी है:

  • पेशाब का रंग लगातार गहरा या असामान्य होना
  • पेशाब में खून आना
  • बार-बार झागदार पेशाब
  • पेशाब कम आना

डॉक्टर बताते हैं कि साधारण यूरिन टेस्ट से भी किडनी की शुरुआती समस्या का पता लगाया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप बाथरूम जाएं, तो फ्लश करने से पहले एक नजर अपने पेशाब पर जरूर डालें। यह छोटी सी आदत आपको किडनी से जुड़ी बड़ी समस्या से बचा सकती है।

Published on:

12 Mar 2026 04:09 pm

Hindi News / Health / Kidney Disease Warning Signs: पेशाब का रंग बता सकता है किडनी की सेहत का हाल, जानिए कौन सा रंग देता है खतरे का संकेत

