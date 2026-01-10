Leech Therapy: चेहरे पर रेंगते कीड़े और निखरता रूप! बिहार की महिलाएं क्यों हो रही हैं इस अजीब इलाज की दीवानी?

Leech Therapy in Bihar: कभी पुराने जमाने की इलाज पद्धति मानी जाने वाली जोंक थेरेपी एक बार फिर बिहार में लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है। आयुर्वेद के 3000 साल पुराने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में जिस इलाज का जिक्र मिलता है, वही आज फिर से लोगों को राहत दे रहा है। खास बात यह है कि अब सिर्फ गंभीर बीमारियों से परेशान लोग ही नहीं, बल्कि खूबसूरती को लेकर सजग महिलाएं भी इस थेरेपी को अपनाने लगी हैं।