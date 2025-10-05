WHO Alcohol Report 2025 : कैंसर का खतरा हर घूंट में! शराब की एक बूंद भी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं

WHO alcohol report 2025 : रात के खाने के साथ एक ग्लास वाइन का सेवन या किसी पार्टी में टोस्ट, शराब का मजा जीवन के कई पलों में लिया जाता है। लेकिन प्रत्येक घूंट के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा है जिसने लोगों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को उलझन में डाल रखा है: कितनी शराब पीना वाकई में सुरक्षित है? जैसा कि पता चला है इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना कोई उम्मीद कर सकता है। विज्ञान बताता है कि शराब दोमुंही तलवार की तरह काम करती है थोड़ी सी शराब हानिरहित लग सकती है या दिल के लिए सुरक्षात्मक भी लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद वही पेय शरीर के लगभग हर अंग को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकता है।