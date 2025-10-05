Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

Cause of Heart Failure : हार्ट फेलियर की असली वजह क्या है? Doctor ने बताया चौंकाने वाला कारण

Cause of Heart Failure : हार्ट फेलियर का असली कारण न ब्लॉकेज है, न ब्लड प्रेशर। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने बताया कैसे एमिलॉयडोसिस दिल को चुपचाप कमजोर करता है।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 05, 2025

Cause of Heart Failure, heart attack

Cause of Heart Failure : Cardiologist Reveals the Hidden Cause of Heart Failure (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Cause of Heart Failure : दिल की नाकामी यानी हार्ट फेलियर आज दुनिया में मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है। जब हम हार्ट फेलियर सुनते हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में धमनियों के बंद होने या दिल के दौरे (हार्ट अटैक) की बात आती है। लेकिन हार्ट फेलियर का एक और कम जाना-पहचाना कारण भी है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा कारण न तो ब्लॉकेज है, न ही हाई ब्लड प्रेशर,और न ही हार्ट अटैक।

एमिलॉयडोसिस क्या है | What is amyloidosis

उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोगों का सालों तक गलत इलाज होता रहता है। उन्हें कहा जाता है कि ये बस हाई ब्लड प्रेशर, उम्र का असर, या पीठ दर्द है। लोग एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक भटकते रहते हैं… और इस बीच उनका दिल धीरे-धीरे कमजोर होता जाता है बिना किसी शोर के, चुपचाप। उन्होंने इस स्थिति को एमिलॉयडोसिस बताया, एक प्रोटीन जो दिल में घुसपैठ करता है, उसे कठोर बनाता है और धीरे-धीरे उसे अंदर से बंद कर देता है।

आपने भी कार्डियक एमिलॉयडोसिस के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यह दुर्लभ स्थिति हार्ट फेलियर के एक अंतर्निहित कारण के रूप में ज्यादा पहचानी जाने लगी है खासकर बुज़ुर्गों में। एमिलॉयडोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में कुछ गलत तरीके से बने प्रोटीन (जिन्हें एमिलॉयड कहते हैं) जमा हो जाते हैं। ये प्रोटीन दिल जैसे अंगों में जमा होकर उन्हें ठीक से काम करने नहीं देते। जब ये दिल में जमा हो जाते हैं, तो दिल के लिए खून पंप करना मुश्किल हो जाता है।

डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी अक्सर पकड़ी ही नहीं जाती, क्योंकि इसके लक्षण दूसरी आम बीमारियों जैसे —

  • हार्ट फेलियर (HFpEF),
  • अनियमित दिल की धड़कन (अलिंद विकंपन)
  • या फिर हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिल की कमजोरी से मिलते-जुलते होते हैं।

एमिलॉयड प्रोटीन क्या है

Cause of Heart Failure : (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

एमिलॉयडोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें असामान्य प्रोटीन, जिन्हें एमिलॉयड फाइब्रिल कहा जाता है, गलत तरीके से बनते हैं और ऊतकों और अंगों में जमा हो जाते हैं। जब ये जमाव हार्ट में जमा हो जाते हैं, तो इसे कार्डियक एमिलॉयडोसिस कहा जाता है। यह गुर्दे, यकृत और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब यह हार्ट को प्रभावित करता है, तो स्थिति जल्दी गंभीर हो जाती है।

हार्ट को प्रभावित करने वाले दो मुख्य प्रकार हैं:

एएल एमिलॉयडोसिस (लाइट चेन एमिलॉयडोसिस): अस्थि मज्जा में असामान्य प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा गलत तरीके से मुड़े हुए लाइट चेन प्रोटीन का उत्पादन करने के कारण होता है।

एटीटीआर एमिलॉयडोसिस (ट्रांसथायरेटिन एमिलॉयडोसिस): यह एक दोषपूर्ण या अस्थिर ट्रांसथायरेटिन (टीटीआर) प्रोटीन के कारण होता है, जो या तो आनुवंशिक उत्परिवर्तन (वंशानुगत एटीटीआर) या उम्र बढ़ने (वाइल्ड-टाइप एटीटीआर) के कारण होता है।

कार्डियक एमिलॉयडोसिस हार्ट को कैसे प्रभावित करता है

अपनी हार्ट की मांसपेशियों को लचीले रबर बैंड की तरह समझें जो हर धड़कन के साथ फैलते और सिकुड़ते हैं। एमिलॉयड जमा होने से ये बैंड कठोर और कम लचीले हो जाते हैं। हार्ट की दीवारें मांसपेशियों की वृद्धि से नहीं, बल्कि चिपचिपे प्रोटीन के जमाव से मोटी हो जाती हैं। परिणामस्वरूप, हार्ट को ठीक से भरने में कठिनाई होती है (डायस्टोलिक डिसफंक्शन) और अंततः पर्याप्त बल्लोद पंप नहीं कर पाता (सिस्टोलिक डिसफंक्शन)।

कार्डियक एमिलॉयडोसिस के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं:

  • सांस लेने में तकलीफ : खासकर गतिविधि के दौरान या सीधे लेटने पर
  • पैरों, टखनों या पेट में सूजन
  • थकान या कमजोरी
  • चक्कर आना या बेहोशी
  • अनियमित दिल की धड़कन (एट्रियल फिब्रिलेशन आम है)
  • सीने में दबाव या भारीपन

ये लक्षण अक्सर हार्ट गति रुकने जैसे होते हैं, यही वजह है कि एमिलॉयडोसिस का अक्सर गलत निदान किया जाता है, खासकर वृद्ध वयस्कों में। हृदय रोग विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, यह दुर्लभ नहीं है। बस इसका निदान बहुत कम होता है। और कई रोगियों के लिए, जल्दी पहचान ही बेहतर परिणाम पाने का एकमात्र तरीका है।

Published on:

05 Oct 2025 11:47 am

Hindi News / Patrika Special / Cause of Heart Failure : हार्ट फेलियर की असली वजह क्या है? Doctor ने बताया चौंकाने वाला कारण

