Cause of Heart Failure : हार्ट फेलियर की असली वजह क्या है? Doctor ने बताया चौंकाने वाला कारण

Cause of Heart Failure : दिल की नाकामी यानी हार्ट फेलियर आज दुनिया में मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है। जब हम हार्ट फेलियर सुनते हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में धमनियों के बंद होने या दिल के दौरे (हार्ट अटैक) की बात आती है। लेकिन हार्ट फेलियर का एक और कम जाना-पहचाना कारण भी है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा कारण न तो ब्लॉकेज है, न ही हाई ब्लड प्रेशर,और न ही हार्ट अटैक।