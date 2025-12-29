चांदी की तेजी में चीन का खेल! कैसे सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है ड्रैगन

चीन ये जानता है कि दुनिया में चांदी की डिमांड हमेशा से ज्यादा रही है और सप्लाई कम, जो कि बीते 5 साल में ये गैप और बढ़ा है। डेटा के मुताबिक 2025 में ग्लोबल चांदी की डिमांड करीब 1.12 से 1.20 बिलियन आउंस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि कुल सप्लाई 1.01 बिलियन आउंस के करीब है। यानी 95 से 150 मिलियन आउंस का गैप है। जो कि काफी बड़ा है। चांदी का उत्पादन दो तरह से होता है, पहला माइनिंग से आता है और दूसरा री-साइक्लिंग से आता है। नई माइंस शुरू होने में 8 से 12 साल का वक्त लगता है और रीसाइक्लिंग बीते कई सालों से 180 मिलियन आउंस सालाना पर टिकी है। यानी चांदी के इस सप्लाई-डिमांड गैप को भरने का तुरंत कोई हल नही है। ऐसे में अगर चीन चांदी की सप्लाई को नियंत्रित कर दे, तो जाहिर है दुनिया में सप्लाई और ज्यादा टाइट हो जाएगी और चांदी के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे। चीन यही कर रहा है।