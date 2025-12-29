29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

चांदी की तेजी में चीन का खेल! कैसे सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है ड्रैगन

चांदी सिर्फ इंडस्ट्रियल मेटल ही नहीं है बल्कि एक कीमती मेटल भी है, जो कि हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल फाइनेंशियल रिजर्व दोनों के लिए जरूरी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 29, 2025

चांदी ने इस साल अबतक 155% से ज्यादा का रिटर्न दिया है (PC: Canva)

दुनिया भर में चांदी की तेजी ने सबको हैरान कर दिया है। दुनिया का ध्यान सोने के अलावा अब चांदी पर आ टिका है। काफी हद तक ये बात सही है कि बदलते दौर के हिसाब से जब से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, सेमीकंडक्टर डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डेटा सेंटर्स में चांदी की जरूरत ने जोर पकड़ा है, कीमतें आसमान पर पहुंच गईं हैं। लेकिन एक बात और जिस ओर अब लोगों का ध्यान जा रहा है और सवाल बनकर घूम रहा है। वो ये कि क्या चांदी की इस तेजी के पीछे चीन की कोई साज़िश है।

इस साल चांदी ने अबतक तकरीब 155% का रिटर्न दिया है। चांदी की कीमतें अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई के आस-पास ही हैं। अब चीन कैसे चांदी को नियंत्रित कर रहा है, इस खेल को समझना मुश्किल नहीं है। चांदी की ग्लोबल रिफाइनिंग के 60–70% हिस्से पर चांदी का कब्जा है, यानी 60–70% तैयार चांदी दुनिया के बाजारों में चीन से ही आती है। यानी चीन जब चाहे दुनिया के लिए ग्लोबल सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है।

चीन ने सख्त किया चांदी का एक्सपोर्ट

सप्लाई पर नियंत्रण को सख्त करके चीन चांदी को ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जैसे पहले तेल और रेयर अर्थ के लिए किया था। चांदी की भूमिका और भी रणनीतिक है। यह सिर्फ इंडस्ट्रियल मेटल ही नहीं है बल्कि एक कीमती मेटल भी है, जो कि हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल फाइनेंशियल रिजर्व दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन चीन ये कर कैसे रहा है, इसको समझिए।

चीन चांदी को हथियार बनाकर ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर को जीतना चाहता है। इसलिए चीन ने 1 जनवरी, 2026 से अपनी एक्सपोर्ट नीतियों में बदलाव किए हैं। इन नीतियों के तहत चांदी के एक्सपोर्ट पर कड़े नियंत्रण लागू किए जाएंगे।

  • चांदी के एक्सपोर्ट के लिए अब सरकारी लाइसेंस की जरूरत होगी। यानी कंपनी बिना चीन की सरकार की मंजूरी के चांदी को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी।
  • ये लाइसेंस केवल चुनिंदा बड़ी कंपनियों को ही मिलेगा जो सरकार की कड़ी शर्तों का पालन करेंगी, इसमें छोटी-मोटी कंपनियों अपने आप ही बाहर हो जाएंगी।
  • शर्तों के मुताबिक वो कंपनियां जिनका सालाना प्रोडक्शन 80 टन या इससे ज्यादा होगा और क्रेडिट लिमिट अच्छी होगी, केवल उन्हें ही लाइसेंस दिया जाएगा।

डिमांड-सप्लाई का गैप बढ़ा

चीन ये जानता है कि दुनिया में चांदी की डिमांड हमेशा से ज्यादा रही है और सप्लाई कम, जो कि बीते 5 साल में ये गैप और बढ़ा है। डेटा के मुताबिक 2025 में ग्लोबल चांदी की डिमांड करीब 1.12 से 1.20 बिलियन आउंस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि कुल सप्लाई 1.01 बिलियन आउंस के करीब है। यानी 95 से 150 मिलियन आउंस का गैप है। जो कि काफी बड़ा है। चांदी का उत्पादन दो तरह से होता है, पहला माइनिंग से आता है और दूसरा री-साइक्लिंग से आता है। नई माइंस शुरू होने में 8 से 12 साल का वक्त लगता है और रीसाइक्लिंग बीते कई सालों से 180 मिलियन आउंस सालाना पर टिकी है। यानी चांदी के इस सप्लाई-डिमांड गैप को भरने का तुरंत कोई हल नही है। ऐसे में अगर चीन चांदी की सप्लाई को नियंत्रित कर दे, तो जाहिर है दुनिया में सप्लाई और ज्यादा टाइट हो जाएगी और चांदी के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे। चीन यही कर रहा है।

तेजी से घट रही है फिजिकल इन्वेंटरी

एक तरफ चीन चांदी की सप्लाई को कस रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में चांदी की फिजिकल इन्वेंटरी तेजी से कम हो रही। अमेरिका में कॉमेक्स की रजिस्टर्ड इन्वेंटरी 2020 से 70% से ज्यादा कम हो चुकी है, और दिसंबर 2025 में बड़े डिलीवरी ड्रॉडाउन देखे गए। डिलीवरी ड्रॉडाउन मतलब लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर असली चांदी की डिलीवरी ले रहे हैं। शंघाई में इन्वेंटरी दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कुछ इंडस्ट्रियल इलाकों में उपलब्ध चांदी के रिजर्व सिर्फ 30 से 45 दिन के बचे हैं।

ये भी पढ़ें

सोना-चांदी-कॉपर की रिकॉर्ड तेजी: क्या 2026 में भी चमकेंगे मेटल्स? जानिए 5 बड़े कारण
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Dec 2025 12:29 pm

Published on:

29 Dec 2025 12:28 pm

Hindi News / Patrika Special / चांदी की तेजी में चीन का खेल! कैसे सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है ड्रैगन

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

राजेश खन्ना के दिल्ली के 81 लोधी एस्टेट वाले बंगले की अनकही कहानी, चुनाव में दोस्त शत्रुघ्न को दी थी शिकस्त

Patrika Special News

दुनिया के 50% स्वर्ण भंडार पर BRICS देशों का कंट्रोल, क्या अब Dollar नहीं रहेगा ग्लोबल करेंसी?

BRICS Gold Reserves
Patrika Special News

Mini Heart Attack : क्या मिनी हार्ट अटैक असली है? यहां हो दर्द तो ना करें इग्नोर, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया

Are mini heart attacks detectable, what is symptoms of mini attack, Cardiologist Explain Mini Heart Attack, Mini Heart Attack Ke Lakshan,
Patrika Special News

मोदी लेकर नहीं आए हैं कांग्रेस के बुरे दिन, ये आंकड़े तो देखिए!

congress performance in loksabha election, Congress Day
Patrika Special News

‘अल्लाह का शुक्र था कि…’, अमेरिकी हमलों से दहल गए नाइजीरियाई, अब ट्रंप के सामने खड़ी हुई बड़ी समस्या

Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.