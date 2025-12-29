राजस्थान: सरकारी दावे और हकीकत के बीच फंसी स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीज बेहाल

दौसा से आए मरीज कमल ने बताया कि वे बड़ी उम्मीदों के साथ जयपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनसे कहा गया कि वे जिस बीमारी से पीड़ित है उसका इलाज पैकेज में शमिल नहीं है। मजबूरन पैसे देकर उन्हें इलाज कराना पड़ा। ये हालात बताते हैं कि योजना के लाभ के साथ-साथ इसकी खामियों पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।