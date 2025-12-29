Rajesh Khanna Birth Anniversary: राजेश खन्ना, वो सुपरस्टार जो तारीफ के नशे में हो गया बर्बाद!

राजेश खन्ना उस समय सुपरस्टार थे। उनकी 'आराधना' और 'दो रास्ते' जबरदस्त हिट रही थी। उस समय उनकी फीस आठ लाख रुपए थी। हृषिकेश मुखर्जी हैरान थे कि ऐसा सुपरस्टार उनकी फिल्म में कैसे काम करेगा! असल में फिल्म का बजट इतना नहीं था कि राजेश खन्ना को लेने का सोचा भी जाए। लेकिन, वह तो काम करने पर अड़े थे। सो, हृषिकेश दादा ने राजेश खन्ना से साफ-साफ कह दिया कि वह मेहनताना एक लाख रुपये से ज्यादा नहीं दे सकेंगे और एक साथ कई सारी डेट्स लेंगे।

राजेश खन्ना का वक्त मिलना आसान नहीं था। इसलिए हृषिकेश दादा ने डेट्स की भी शर्त रख दी। उनकी सारी शर्तें तुरंत मान कर राजेश खन्ना ने उनसे हां करवा ली।