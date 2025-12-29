राजेश खन्ना के दिल्ली के 81 लोधी एस्टेट वाले बंगले की अनकही कहानी, चुनाव में दोस्त शत्रुघ्न को दी थी शिकस्त

81 लोधी एस्टेट पहले हेमवती नंदन बहुगुणा को मिला था। 1984 में इलाहाबाद चुनाव के दौरान बहुगुणा जी ने राजेश खन्ना से फोन पर प्रचार के लिए अनुरोध किया था, लेकिन काका नहीं गए। बाद में जब राजेश खन्ना चुनाव लड़ रहे थे, वे बहुगुणा जी से मिलने उनके लोधी रोड फ्लैट पहुंचे – उत्तराखंडी वोटरों को संदेश देने के लिए। लेखक खुद उस मुलाकात में मौजूद थे। 1996 में राजेश खन्ना के बाद यह बंगला भाजपा नेता प्रमोद महाजन को आवंटित हुआ। राजेश खन्ना के करीबी ज्योतिषि डॉ जय प्रकाश लालधागेवाले कहते हैं कि वे ( राजेश खन्ना) एक बार दिल्ली दिल्ली छोड़ने के बाद यहां पर फिर शायद ही कभी आए हों। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें राज्य सभा का सदस्य बना देगी। पर यह नहीं हुआ। इससे वे बहुत हताश हो गए थे।