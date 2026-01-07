15 से 25% सड़क हादसों का कारण है यह मानसिक समस्या! अभी जानें क्या है Road Hypnosis?

आपने कई रोड हादसे ऐसे देखे होंगे कि ड्राइवर नशे में भी नहीं था फिर भी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और बड़ा नुकसान हुआ। कई हादसे ऐसे होते हैं जिनमें ड्राइवर आगे वाली गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। हम सबको लगता है कि ड्राइवर नशे में होगा या फिर उसको नींद आ गई होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, यह एक प्रकार की मानसिक समस्या मानी जाती है। अक्सर लंबे सफर पर ड्राइविंग के दौरान हमें याद नहीं रहता कि इतनी लंबी दूरी हमने कैसे तय की, यही होता है 'रोड हिप्नोसिस'। यह नींद की झपकी से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें ड्राइवर की आंखें तो खुली रहती हैं, लेकिन दिमाग सो जाता है। आइए जानते हैं कि यह क्या होता है? इसका कारण क्या है और इससे बचने का उपाय क्या है?