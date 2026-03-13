रोजमर्रा के सामान में छिपे ‘फॉरएवर केमिकल्स’ बना रहे हैं लोगों को समय से पहले बूढ़ा

Forever Chemicals: हम रोजाना जिन सामान का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से की में ऐसे केमिकल होते हैं जो हमें जल्दी बूढ़ा कर सकते हैं। इनसे उम्र बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उन पुरुषों में देखा गया है जो उम्र के 50 वे दशक में हैं। चीन के शंघाई जियाओ तोंग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में हुए शोध में यह बात सामने आई है कि ये केमिकल खून में घुलकर अंदरूनी अंगों और कोशिकाओं को समय से पहले ही बूढ़ा बना रहे हैं। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये पर्यावरण या हमारे शरीर में पूरी तरह खत्म नहीं होते और लंबे समय तक जमे रहते हैं।